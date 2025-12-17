Ғалымдардың кенеттен ашқан жаңалығы ежелгі Мысыр тарихының жаңа тұстарын ашты
Daily Mail басылымының жазуынша, ғалымдардың жаңа зерттеуі бойынша, Мысырдағы патшалық дәуірдің пайда болуы шамамен жүз жылға кейінге шегерілді.
Жаңа деректер бойынша, патшалық дәуір б.з.д. 1550–1070 жылдар аралығында болған. Бұл кезеңде Тутанхамон сияқты атақты фараондар билік еткен. Дәуір 18-ші династияда Ахмос I фараонның таққа келуімен басталған.
Ғалымдар Санторини вулканының күшті атқылауы Ахмос билік етпес бұрын болғанын анықтады, бұл 18-ші династия мен патшалық дәуірдің бұған дейінгі деректермен салыстырғанда едәуір кеш басталғанын көрсетеді. Бұрын тарихшылар атқылау патшалық дәуірдің ерте кезеңімен сәйкес келуі мүмкін деп есептеген, ал кейбір зерттеушілер оны Хатшепсут, Тутмос III немесе Ахмос I фараондар тұсымен байланыстырған.
Тера вулканы бірнеше рет атқылаған, бірақ ең белгілі атқылауы кейінгі миной кезеңінде, шамамен б.з.д. 1600–1480 жылдары болған. Осылайша бұл кезең 18-ші династиямен байланысып, патшалық дәуірдің ерте кезеңін анықтауда болжам ретінде қолданылған. Дегенмен жаңа радиокөміртек талдауы Ахмос билікке келмей тұрып болғанын анықтады.
