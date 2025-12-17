#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Ғылым және технология

Ғалымдардың кенеттен ашқан жаңалығы ежелгі Мысыр тарихының жаңа тұстарын ашты

Ғалымдардың кенеттен ашқан жаңалығы ежелгі бұған дейінгі Мысыр тарихын өзгертіп жіберді , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 13:16 Сурет: pixabay
Ғалымдардың жаңа зерттеуі ежелгі Мысырдағы патшалық дәуірге қатысты тың мәліметтерді ашты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Daily Mail басылымының жазуынша, ғалымдардың жаңа зерттеуі бойынша, Мысырдағы патшалық дәуірдің пайда болуы шамамен жүз жылға кейінге шегерілді.

Жаңа деректер бойынша, патшалық дәуір б.з.д. 1550–1070 жылдар аралығында болған. Бұл кезеңде Тутанхамон сияқты атақты фараондар билік еткен. Дәуір 18-ші династияда Ахмос I фараонның таққа келуімен басталған.

Ғалымдар Санторини вулканының күшті атқылауы Ахмос билік етпес бұрын болғанын анықтады, бұл 18-ші династия мен патшалық дәуірдің бұған дейінгі деректермен салыстырғанда едәуір кеш басталғанын көрсетеді. Бұрын тарихшылар атқылау патшалық дәуірдің ерте кезеңімен сәйкес келуі мүмкін деп есептеген, ал кейбір зерттеушілер оны Хатшепсут, Тутмос III немесе Ахмос I фараондар тұсымен байланыстырған.

Тера вулканы бірнеше рет атқылаған, бірақ ең белгілі атқылауы кейінгі миной кезеңінде, шамамен б.з.д. 1600–1480 жылдары болған. Осылайша бұл кезең 18-ші династиямен байланысып, патшалық дәуірдің ерте кезеңін анықтауда болжам ретінде қолданылған. Дегенмен жаңа радиокөміртек талдауы Ахмос билікке келмей тұрып болғанын анықтады.

Бұған дейін Италияда табылған мүсін ғалымдарды таң-тамаша еткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Сенімхатты бірнеше минут ішінде рәсімдеуге болады: "ЦОН" қосымшасында жаңа сервис іске қосылды
15:23, Бүгін
Сенімхатты бірнеше минут ішінде рәсімдеуге болады: "ЦОН" қосымшасында жаңа сервис іске қосылды
Ежелгі Мысыр саркофагында Құс жолының көне бейнесі табылды
10:20, 02 мамыр 2025
Ежелгі Мысыр саркофагында Құс жолының көне бейнесі табылды
Ресейде ежелгі адамдардың қонысы табылды
11:32, 10 шілде 2024
Ресейде ежелгі адамдардың қонысы табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: