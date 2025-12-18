#Халық заңгері
Ғылым және технология

Италияда олимпиадалық трасса маңынан 20 мыңнан астам динозавр ізі табылды

Италияда олимпиадалық трасса маңынан 20 мыңнан астам динозавр ізі табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 13:25 Сурет: pixabay
Италияның Альпі тауларында, 2026 жылғы ақпанда қысқы Олимпиада ойындарының жарыстары өтетін Бормио қаласына жақын жерде күтпеген палеонтологиялық жаңалық ашылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Теңіз деңгейінен шамамен 2400 метр биіктікте жасы 210 миллион жылдан асатын 20 мыңнан астам динозавр ізі анықталған. Бұл ерекше олжаны жақында ерлер арасындағы шаңғы жарысы өтетін олимпиадалық трасса маңында серуендеп жүрген жабайы табиғат фотографы Маттео Делла Феррера байқаған. Ол тасты беткейден жақсы сақталған белгісіз іздерді көріп, таңданысын жасыра алмаған.

Кейін оқиға орнына ғалымдар келіп, табылған іздердің ұзын мойынды, екі аяғымен жүретін шөпқоректі динозаврларға тиесілі екенін растады.

Мамандардың пікірінше, бұл платеозаврлар болуы мүмкін. Олар – Триас дәуірінде өмір сүрген, кейінгі алып зауроподтардың арғы аталары. Мұндай динозаврлардың ұзындығы 10 метрге дейін, салмағы шамамен 4 тоннаға жеткен. Ал кейбір іздердің көлемі 40 сантиметрге дейін барады.

"Стерлеград" басылымының мәліметінше, ғылыми ортада бұл жаңалық соңғы ондаған жылдағы өңір үшін ең маңызды олжалардың бірі ретінде бағаланып отыр.

Бұған дейін ғалымдардың кенеттен ашқан жаңалығы ежелгі Мысыр тарихының жаңа тұстарын ашқанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
