Италияда олимпиадалық трасса маңынан 20 мыңнан астам динозавр ізі табылды
Теңіз деңгейінен шамамен 2400 метр биіктікте жасы 210 миллион жылдан асатын 20 мыңнан астам динозавр ізі анықталған. Бұл ерекше олжаны жақында ерлер арасындағы шаңғы жарысы өтетін олимпиадалық трасса маңында серуендеп жүрген жабайы табиғат фотографы Маттео Делла Феррера байқаған. Ол тасты беткейден жақсы сақталған белгісіз іздерді көріп, таңданысын жасыра алмаған.
Кейін оқиға орнына ғалымдар келіп, табылған іздердің ұзын мойынды, екі аяғымен жүретін шөпқоректі динозаврларға тиесілі екенін растады.
Мамандардың пікірінше, бұл платеозаврлар болуы мүмкін. Олар – Триас дәуірінде өмір сүрген, кейінгі алып зауроподтардың арғы аталары. Мұндай динозаврлардың ұзындығы 10 метрге дейін, салмағы шамамен 4 тоннаға жеткен. Ал кейбір іздердің көлемі 40 сантиметрге дейін барады.
"Стерлеград" басылымының мәліметінше, ғылыми ортада бұл жаңалық соңғы ондаған жылдағы өңір үшін ең маңызды олжалардың бірі ретінде бағаланып отыр.
