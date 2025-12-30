Ғалымдар аутизмі бар балаларға дәрі-дәрмексіз көмектесудің қарапайым тәсілін тапты
Бұл тұжырым Frontiers in Psychiatry журналында жарияланған ғылыми зерттеуде айтылған.
Ғалымдардың қорытындылары аутизмі бар балалардың әлеуметтік, эмоциялық және қарым-қатынас дағдыларына музыкалық сабақтардың әсерін зерттеген 18 ғылыми жұмыстың метаанализіне негізделген.
Талдау нәтижесі музыкалық сабақтардың аутизм белгілерінің айқындылығын кеңінен қолданылатын екі диагностикалық шкала – Autism Behavior Checklist және Childhood Autism Rating Scale бойынша статистикалық тұрғыда елеулі түрде төмендеткенін көрсетті. Ең айқын оң өзгерістер әлеуметтік бейімделу, мінез-құлық, сенсорлық сезімталдық, сондай-ақ эмоцияларды реттеу мен сөйлеу дағдыларының дамуында байқалған.
Зерттеу авторлары музыканың бірден бірнеше нейропсихологиялық механизмге әсер ететінін айтады. Атап айтқанда, ол зейінге, эмоцияларға, сондай-ақ сөйлеу мен әлеуметтік өзара әрекетке жауап беретін нейрондық желілердің белсенділігін арттырады. Ғалымдардың пікірінше, осы себепті музыкалық терапия — аутизмнің негізгі белгілерін түзетуге арналған болашағы зор, дәрі-дәрмексіз әдіс. Себебі бүгінде аутизмнің түпкі симптомдарын тиімді емдейтін дәрілік препараттар әлі жоқ.
Жаңалық сипаттағы материалдарды дәрігердің тағайындауындағы рецептіге теңестіруге болмайды. Шешім қабылдамас бұрын алдымен маманмен кеңескеніңіз жөн.
