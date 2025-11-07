Ғалымдар қазір әлемнің қандай күйде екенін талдап көрсетті
Сеулдегі (Оңтүстік Корея) Йонсэ университетінің ғалымдары Ғаламның кеңеюі баяулап, бұрынғыдай үдей түспейтінін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Зерттеу нәтижелері Monthly Notices of the Royal Astronomical Society журналында жарияланды.
Астрофизиктердің пайымдауынша, болашақта Әлем "үлкен сығылу" кезеңіне өтуі мүмкін – бұл "Үлкен жарылыстың" кері процесі. Яғни, кеңістік енді ұлғаймай, керісінше, сығыла бастайды және ақырында бастапқы күйіне қайта оралуы ықтимал.
Ғалымдар шамамен 300 галактиканың жасын талдап, ерте кезеңдегі жұлдыздардың қасиеттері қазіргіге қарағанда өзгеше болғанын және олардың жарылыстары әлдеқайда әлсіз суперновалар тудырғанын анықтады. Бұл кеңею жылдамдығының уақыт өте келе баяулағанын білдіруі мүмкін.
"Біздің деректеріміз көрсеткендей, Ғалам қазірдің өзінде баяу кеңею фазасына өтті. Ал қараңғы энергия бұған дейінгі ойлағанымыздан әлдеқайда тез өзгеріп жатыр", – деді зерттеу жетекшісі, профессор Ян-Вук Ли.
