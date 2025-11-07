#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
526.79
606.34
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
526.79
606.34
6.51
Ғылым және технология

Ғалымдар қазір әлемнің қандай күйде екенін талдап көрсетті

Ғалымдар қазір әлемнің қандай күйде екенін талдап көрсетті , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 10:17 Сурет: pixabay
Сеулдегі (Оңтүстік Корея) Йонсэ университетінің ғалымдары Ғаламның кеңеюі баяулап, бұрынғыдай үдей түспейтінін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Зерттеу нәтижелері Monthly Notices of the Royal Astronomical Society журналында жарияланды.

Астрофизиктердің пайымдауынша, болашақта Әлем "үлкен сығылу" кезеңіне өтуі мүмкін – бұл "Үлкен жарылыстың" кері процесі. Яғни, кеңістік енді ұлғаймай, керісінше, сығыла бастайды және ақырында бастапқы күйіне қайта оралуы ықтимал.

Ғалымдар шамамен 300 галактиканың жасын талдап, ерте кезеңдегі жұлдыздардың қасиеттері қазіргіге қарағанда өзгеше болғанын және олардың жарылыстары әлдеқайда әлсіз суперновалар тудырғанын анықтады. Бұл кеңею жылдамдығының уақыт өте келе баяулағанын білдіруі мүмкін.

"Біздің деректеріміз көрсеткендей, Ғалам қазірдің өзінде баяу кеңею фазасына өтті. Ал қараңғы энергия бұған дейінгі ойлағанымыздан әлдеқайда тез өзгеріп жатыр", – деді зерттеу жетекшісі, профессор Ян-Вук Ли.

Бұған дейін Жерге күшті магниттік дауылдар жақындап келетіндігін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Америкалық ғалымдар Марста жауын-шашын мен қар жауғанын анықтады
14:48, 24 сәуір 2025
Америкалық ғалымдар Марста жауын-шашын мен қар жауғанын анықтады
Ғалымдар депрессияны екі есе арттыратын жағдайлар туралы айтты
15:49, 20 қазан 2023
Ғалымдар депрессияны екі есе арттыратын жағдайлар туралы айтты
Ғалымдар Аляскада ежелгі микроорганизмдерді тірілтті
10:57, 03 қазан 2025
Ғалымдар Аляскада ежелгі микроорганизмдерді тірілтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: