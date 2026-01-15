Лох-Несс құбыжығын іздеген зерттеуші 52 жылдық ізденістен кейін мәлімдеме жасады
52 жылға созылған зерттеулерден кейін ол Шотландиядағы Лох-Несс көлінде ешқандай көне алып жыртқыш жоқ деген тұжырымға келді.
Бұл туралы Lab Bible басылымы жазды.
Шайн зерттеуді 1973 жылы бастаған. Уақыт өте келе ол жұмбақ көріністердің көпшілігіне рационалды түсіндірмелер таба бастаған. Соның ең айқын мысалдарының бірі – зерттеушінің бірде тіршілік иесінің өркеші деп ойлаған нәрсесінің кәдімгі тас болып шығуы.
Басқа да көптеген "дәлелдерді" ол көл бетімен өткен қайықтар мен кемелерден пайда болатын толқындардың әсерімен түсіндірген.
"Құбыжықтың ұзын мойны деп қабылданатын бейне көбіне оптикалық иллюзияның нәтижесі", – дейді Шайн.
Сондай-ақ сарапшы Лох-Несс көлінде алып жануарды асырауға жеткілікті балық қоры жоқ екенін атап өтті.
Қорытындысы осындай болғанымен, 76 жастағы натуралист өткізген жылдарына өкінбейді. Ол бұл зерттеулерден ләззат алғанын айтып, болашақта жаңа ғылыми жаңалықтардың ашылуы мүмкін екенін де жоққа шығармайды.