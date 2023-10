Әлімханұлы тағы бір мәлімдеме жасады

15 қазанда Жәнібек Әлімханұлы Германияның өкілі Винченцо Гуальтиериді нокаутпен жеңіп, мерзімінен бұрын жеңіске жетті. Осылайша қазақстандық боксшы орта салмақтағы WBO және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионы атанды.

I can't celebrate until I have all four belts! I need WBC and WBA titles! Let's do it in February! I'm not interested in defending my titles! I need other titles! I will knock out any champion!@wbcmoro @WBABoxing @WBCBoxing @trboxing @CarlMoretti @BobArum pic.twitter.com/GM7R37C35q