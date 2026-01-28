#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Ғылым және технология

Мұхит түбінен "Жоғалған қала" табылды

Мұхит түбінен &quot;Жоғалған қала&quot; табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 13:55 Сурет: pixabay
Орта Атлантикалық жотаның батысында орналасқан су асты тауына жақын жерде қырлы-қырлы ерекше ландшафт көтерілген. Бұл алаңға "Жоғалған қала" деген атау берілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ScienceAlert басылымының жазуынша, "Жоғалған қаладағы" "мұнаралардың" биіктігі 60 метрге дейін жетеді. Ғалымдар бұл қаланы алғаш рет 2000 жылы жер бетінен 700 метр тереңдікте тапқан.

Ғалымдар анықтағандай, кем дегенде 120 000 жыл бойы осы аймақтағы мантия теңіз суымен реакцияға түсіп, мұхитқа сутегі, метан және басқа еріген газдарды шығарып отырған. Осылайша, бүгінгі қала түзілген.

Сурет: UW/URI-IAO/NOAA)

Аумақта көптеген ұлу мен теңіз шаяндары тіршілік етеді. Сонымен қатар, үлкен шаяндар, теңіз жарғанаттары және шортан сияқты тіршілік иелері де бар, дегенмен олар сирек кездеседі.

Бұған дейін ғалымдардың көп күш жұмсамай-ақ мұхитты кезіп өте алатын әлемдегі ең ірі бауырымен жорғалаушыны тапқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Өзбекстанда дрондардың көмегімен жоғалған Жібек жолы қалалары табылды
10:24, 28 қазан 2024
Өзбекстанда дрондардың көмегімен жоғалған Жібек жолы қалалары табылды
Ақмола облысында бір күн бұрын жоғалған ер адамның денесі табылды
19:55, 17 сәуір 2023
Ақмола облысында бір күн бұрын жоғалған ер адамның денесі табылды
Астанада жоғалған бала табылды
19:21, 03 шілде 2025
Астанада жоғалған бала табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: