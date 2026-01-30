#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Ғылым және технология

Мұхит түбіндегі тосын құбылыстар ғалымдарды алаңдатып отыр

Мұхит түбіндегі тосын құбылыстар ғалымдарды алаңдатып отыр , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 10:57 Сурет: pixabay
Мұхитты зерттеуші ғалымдар соңғы он жылдық бақылаулар нәтижесінде ауқымды экологиялық дағдарыстың алаңдатарлық белгісін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Indiandefencereview басылымының жазуынша, теңіз түбі біртіндеп "босап" барады: қоректік заттарды өңдеумен айналысатын тірі ағзалардың түрлері жойылып жатыр. Экологтар Баркли каньонында, шамамен 900 метр тереңдікте, теңіз түбіне органикалық материалдарды түсірген.

Олардың қатарында кит сүйектері, ағаш қалдықтары және карбонаттар болған. Әдетте мұндай заттар мұхиттағы көптеген тіршілік иелерін "қорекке" тартады: теңіз түбіне түскен кит өлексесін алдымен түрлі жыртқыштар жеп қояды, ал кейін арнайы бактериялар арқылы сүйектерді ерітетін теңіз "тазалаушылары" – "зомби-құрттар" іске кіріседі.

Алайда соңғы тәжірибе барысында өркешті киттің сүйектері 10 жыл бойы мұхит түбінде мүлде қозғалыссыз жатқаны анықталды. Ғалымдардың пікірінше, бұл құбылыс судың температурасының көтерілуімен байланысты. Соның салдарынан теңіз түбіндегі оттегі деңгейі күрт төмендеп, көптеген теңіз ағзалары бұл аймақтарға жете алмай қалуда.

Бұған дейін мұхит түбінен "Жоғалған қала" табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ғалымдар бір-бірін "есім" арқылы шақыратын тіршілік иелерін анықтады
11:13, Бүгін
Ғалымдар бір-бірін "есім" арқылы шақыратын тіршілік иелерін анықтады
Адамдар көбіне тәуліктің қай уақытында көз жұмады
13:50, 26 қыркүйек 2023
Адамдар көбіне тәуліктің қай уақытында көз жұмады
Димаш Құдайберген Бибігүл Төлегеноваға күтпеген жерден тосын сый жасады
09:15, 29 қараша 2024
Димаш Құдайберген Бибігүл Төлегеноваға күтпеген жерден тосын сый жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: