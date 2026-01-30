Мұхит түбіндегі тосын құбылыстар ғалымдарды алаңдатып отыр
Indiandefencereview басылымының жазуынша, теңіз түбі біртіндеп "босап" барады: қоректік заттарды өңдеумен айналысатын тірі ағзалардың түрлері жойылып жатыр. Экологтар Баркли каньонында, шамамен 900 метр тереңдікте, теңіз түбіне органикалық материалдарды түсірген.
Олардың қатарында кит сүйектері, ағаш қалдықтары және карбонаттар болған. Әдетте мұндай заттар мұхиттағы көптеген тіршілік иелерін "қорекке" тартады: теңіз түбіне түскен кит өлексесін алдымен түрлі жыртқыштар жеп қояды, ал кейін арнайы бактериялар арқылы сүйектерді ерітетін теңіз "тазалаушылары" – "зомби-құрттар" іске кіріседі.
Алайда соңғы тәжірибе барысында өркешті киттің сүйектері 10 жыл бойы мұхит түбінде мүлде қозғалыссыз жатқаны анықталды. Ғалымдардың пікірінше, бұл құбылыс судың температурасының көтерілуімен байланысты. Соның салдарынан теңіз түбіндегі оттегі деңгейі күрт төмендеп, көптеген теңіз ағзалары бұл аймақтарға жете алмай қалуда.
