Ғылым және технология

Күнге қарай жүйткіген сирек нысан: 2026 жылдың сәуірінде ерекше аспан құбылысы байқалуы мүмкін

Күнге қарай жүйткіген сирек нысан: 2026 жылдың сәуірінде ерекше аспан құбылысы байқалуы мүмкін , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 16:46 Сурет: wikimedia
Әлем астрономдары жуырда ғана анықталған ежелгі C/2026 A1 (MAPS) кометасын жіті бақылап отыр. Ғалымдардың болжамынша, бұл аспан денесі "ғасыр кометасына" айналады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Комета алғаш рет 2026 жылғы 13 қаңтарда байқалған.

Starwalk Space басылымының жазуынша, C/2026 A1 - Күнге өте жақын қашықтықта өтетін сирек кездесетін "күн кометаларының" бірі. Мұндай кометалардың көбі Крейц тобына жатады. Ғалымдардың пікірінше, олар баяғыда ыдырап кеткен ірі кометалардың бөлшектері болуы мүмкін. Әдетте Күннің аса күшті қызуы мұндай кометаларды жойып жібереді. Алайда егер MAPS кометасы аман қалса, ол ерекше жарқырап, әсерлі ұзын құйрық түзуі ықтимал. Ондай жағдайда ол "ғасыр кометасы" деген бейресми атаққа ие болады. Бұл атау онжылдықта не ғасырда бір рет қана пайда болатын ерекше жарық кометаларға беріледі.

Қазіргі заманның ең танымал кометаларының қатарына Хейл–Бопп (1997), Макнот (2007) және Цзыцзиньшань–ATLAS (2024) жатады. Оларды жалаң көзбен тамашалау мүмкін болған және айрықша ұзын құйрығымен есте қалған.

C/2026 A1 кометасына қатысты екі түрлі сценарий қарастырылуда:

  • Ең қолайлы жағдайда, комета 2026 жылдың сәуір айының басында перигелийге (Күнге ең жақын нүкте) жеткен кезде жылдам жарқырап, жалаң көзбен көрінетін деңгейге жетуі мүмкін. Тіпті жылдың ең әсерлі кометаларының біріне айналуы ықтимал.
  • Басқа нұсқада, Күнге тым жақындаған сәтте ыдырап, жойылып кетуі мүмкін.

Қай сценарий жүзеге асатыны әзірге белгісіз. Сондықтан C/2026 A1 кометасы астрономдардың ерекше қызығушылығын тудырып отыр.

Осылайша, 2026 жылдың сәуірі аспан құбылыстарын қызықтайтын жандар үшін ерекше кезеңге айналуы әбден мүмкін.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
