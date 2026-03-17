#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
486.2
557.82
6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Ғылым және технология

Қытайлық құрылысшылар ұзындығы 28 метр болатын алып тіршілік иесінің қалдықтарын тапты

Қытайдың Туннань ауданында құрылыс алаңын қазып жатқан жұмысшылар жасы шамамен 147 миллион жыл болатын тау жыныстарының арасынан ірі сүйек қалдықтарын тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

DailyGalaxy мәліметінше, құрылысшылар жаңа өндірістік ғимараттың іргетасын құюды жоспарлаған. Алайда ауыр техника жерді дайындау кезінде қызыл-қоңыр түсті жыныстардың терең қабатында жасырын жатқан ерекше нысанды ашқан.

Қазу барысында жұмысшылар әдеттегі тау жыныстарына ұқсамайтын үлкен тас тәрізді құрылымдарды байқаған. Кейін олардың биологиялық құрылымы бар екені анықталып, бұл ежелгі тіршілік иесінің қалдықтары екені белгілі болды.

Бұл жаңалық Қытай геологиялық қызметінің Чэнду орталығы мамандарына жеткізіліп, олар оқиға орнына арнайы топ жіберді. Мамандар қазба жұмыстарын жүргізіп, табылған қазба қалдықтарын зерттей бастады.

Табылған қазбалардың ішінде ұзындығы 1,8 метрден асатын ірі жауырын (иық сүйегі) бар. Бұл сүйек жануардың алдыңғы аяқтарының өте қуатты болғанын көрсетеді. Оның көлемі сол аймақта табылған басқа алып динозаврлардың ұқсас сүйектерінен әлдеқайда үлкен.

Ғалымдардың болжамынша, бұл жануардың салмағы бірінің үстіне бірі тұрған қазіргі он пілдің салмағына тең болуы мүмкін.

Сүйектердің өлшемдерін басқа толық табылған қаңқалармен салыстыру арқылы палеонтологтар жануардың жалпы дене бітімін анықтады. Оның ұзындығы шамамен 23-тен 28 метрге дейін жеткен.

Мұндай динозаврлар өз экожүйесінде үстемдік еткен. Олар биік өсімдіктермен қоректенген, ал басқа шөпқоректі жануарлар мұндай биіктікке жете алмаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: