Қытайлық құрылысшылар ұзындығы 28 метр болатын алып тіршілік иесінің қалдықтарын тапты
DailyGalaxy мәліметінше, құрылысшылар жаңа өндірістік ғимараттың іргетасын құюды жоспарлаған. Алайда ауыр техника жерді дайындау кезінде қызыл-қоңыр түсті жыныстардың терең қабатында жасырын жатқан ерекше нысанды ашқан.
Қазу барысында жұмысшылар әдеттегі тау жыныстарына ұқсамайтын үлкен тас тәрізді құрылымдарды байқаған. Кейін олардың биологиялық құрылымы бар екені анықталып, бұл ежелгі тіршілік иесінің қалдықтары екені белгілі болды.
Бұл жаңалық Қытай геологиялық қызметінің Чэнду орталығы мамандарына жеткізіліп, олар оқиға орнына арнайы топ жіберді. Мамандар қазба жұмыстарын жүргізіп, табылған қазба қалдықтарын зерттей бастады.
Сурет: Scientific Reports
Табылған қазбалардың ішінде ұзындығы 1,8 метрден асатын ірі жауырын (иық сүйегі) бар. Бұл сүйек жануардың алдыңғы аяқтарының өте қуатты болғанын көрсетеді. Оның көлемі сол аймақта табылған басқа алып динозаврлардың ұқсас сүйектерінен әлдеқайда үлкен.
Ғалымдардың болжамынша, бұл жануардың салмағы бірінің үстіне бірі тұрған қазіргі он пілдің салмағына тең болуы мүмкін.
Сурет: Scientific Reports
Сүйектердің өлшемдерін басқа толық табылған қаңқалармен салыстыру арқылы палеонтологтар жануардың жалпы дене бітімін анықтады. Оның ұзындығы шамамен 23-тен 28 метрге дейін жеткен.
Мұндай динозаврлар өз экожүйесінде үстемдік еткен. Олар биік өсімдіктермен қоректенген, ал басқа шөпқоректі жануарлар мұндай биіктікке жете алмаған.