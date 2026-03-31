#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
481.54
553.24
5.93
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Ғылым және технология

Ғалымдар күн сәулесіндегі магниттік дауылдардың себебін анықтады

Ғалымдар күн сәулесіндегі магниттік дауылдардың себебін анықтады , сурет - Zakon.kz жаңалық 31.03.2026 11:33
Ғалымдар Күндегі магниттік дауылдардың пайда болуына себеп болатын қуатты магниттік динамо-механизмнің бар екенін растады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Space.com басылымының жазуынша, бұл механизм Күн дақтарының қозғалысын қамтамасыз етіп, күшті күн жарқылдары мен тәждік массаның (короналық масса) лақтырылуына ықпал етеді.

Жердегі магниттік динамо Жердің сыртқы ядросында орналасқан. Онда балқыған темірдің қозғалысы (конвекция) электр тогын тудырып, магнит өрісін қалыптастырады.

Ал Күннің ядросы – атомдардан тұратын алып "ядролық пеш". Оның ішкі бөлігінің шамамен үштен екісі гамма-сәулелер таралатын аймақ болып табылады, сондықтан бұл жерде магнит өрісі түзілмейді. Күннің магниттік өрісі оның көрінетін бетінен шамамен 200 мың шақырым тереңдікте орналасқан. Бұл – Жердің енімен салыстырғанда шамамен 16 есе үлкен қашықтық.

Ғалымдардың болжамы бойынша, магниттік динамо Күннің төменгі конвективті аймағы мен ішкі радиациялық аймағының шекарасында пайда болады.

Зерттеу барысында 1995 жылы ұшырылған NASA мен ESA-ның бірлескен SOHO обсерваториясының Майкельсон доплерлік құрылғысы арқылы жиналған деректер, сондай-ақ Ұлттық күн обсерваториясының әлем бойынша орналасқан алты телескоптан тұратын GONG желісінің мәліметтері пайдаланылған.

Бұл екі жүйе де (SOHO және GONG) әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Олар Күннің фотосферасы арқылы әр 45–60 секунд сайын таралатын тербелістерді бақылайды.

Бұл тербелістер Күннің ішкі құрылымына байланысты пайда болады. Атап айтқанда, конвективті қабаттағы плазманың қозғалысы мен температурасы тербелістердің ұзақтығы мен амплитудасына әсер етеді.

Бұған дейін Марста сирек минерал табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
2 сәуірден бастап әрбір кешіктірілген күн үшін өсімпұл есептеледі: азаматтарға маңызды салық жайлы ескертілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: