Ғылым және технология

Қазақстан мен Кения президенттері халықаралық жасанды интеллект орталығын аралап көрді

Alem.ai, Астана, Қасым-Жомарт Тоқаев, Уильям Руто , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.05.2026 19:25
Қазақстан мен Кения президенттері Қасым-Жомарт Тоқаев пен Уильям Руто Alem.ai халықаралық жасанды интеллект орталығын аралап көрді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Кения президенті Уильям Руто Alem.ai халықаралық жасанды интеллект орталығына барып, елдің басты технологиялық хабы саналатын кешеннің әлеуетімен танысты, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

Alem.ai, халықаралық жасанды интеллект орталығы, Астана, Қасым-Жомарт Тоқаев, Уильям Руто , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.05.2026 19:25

Сурет: Ақорда

Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев мемлекеттер басшыларына музей экспозициясы мен ЖИ-кинотеатрын көрсетіп, орталықтың ұзақмерзімді даму стратегиясы туралы мәлімет берді.

Президенттерге Astana Smart City жүйесі және оның бейнеталдау, қоғамдық қауіпсіздік, көлік ағыны мен қалалық қызметтерді онлайн режимде үйлестіру салаларындағы мүмкіндіктері баяндалды.

Қасым-Жомарт Тоқаев, Уильям Руто, Alem.ai, халықаралық жасанды интеллект орталығы, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.05.2026 19:25

Сурет: Ақорда

АХҚО, Астана, Қазақстан, Кения, президенттер
19:52, 20 мамыр 2026
Қазақстан мен Кения президенттері "Астана" халықаралық қаржы орталығына барды
Тоқаев пен Шуйок Alem.AI халықаралық жасанды интеллект орталығын аралап көрді
20:21, 02 қазан 2025
Тоқаев пен Шуйок Alem.AI халықаралық жасанды интеллект орталығын аралап көрді
Қазақстан мен Түркия президенттері Alem.ai халықаралық жасанды интеллект орталығына барды
19:43, 14 мамыр 2026
Қазақстан мен Түркия президенттері Alem.ai халықаралық жасанды интеллект орталығына барды
