#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+37°
$
469.71
536.17
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+37°
$
469.71
536.17
6.01
Ғылым және технология

Маймылдың жаңа түрі табылды

Маймылдың жаңа түрі табылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 15:14 Сурет: journals.plos.org
Халықаралық ғалымдар тобы Конгоның тропикалық ормандарынан африкалық маймылдың жаңа түрін анықтады. Приматқа Colobus congoensis деген ғылыми атау берілді. Бұл соңғы 75 жыл ішінде Африкада табылған маймылдардың бесінші жаңа түрі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Phys.org басылымының мәліметінше, бұл маймыл Ломами мен Конго өзендерінің арасындағы адам аяғы сирек баратын қалың орманды аймақта тіршілік етеді. Ғалымдар бұл өңірде ұзақ жылдар бойы зерттеу жүргізгенімен, жаңа түрдің бар екенін тек 2008 жылы басталған бірнеше жылдық бақылаулардан кейін ғана нақты дәлелдей алған.

Зерттеу барысында жануардың генетикалық ерекшеліктері, дене құрылысы және шығаратын дыбыстары жан-жақты сарапталды. Нәтижесінде оның өз алдына жеке эволюциялық тармақ екені анықталды.

Жаңа анықталған колобус түрі бірнеше ерекше белгісімен ерекшеленеді: жүні жылтыр қара түсті, құйрығы ұзын, мұрны мен аузының айналасында қызғылт сары және ақшыл кілегей түсті дақтар бар. Бұл белгілер маймылдың бетіне бетперде кигендей ерекше көрініс береді. Сонымен қатар оның бас сүйегінің құрылысы, тістерінің пішіні, дауыс шығару ерекшеліктері басқа маймыл түрлерінен айқын өзгеше екені анықталған. Осы белгілер ғалымдарға оның шынымен жаңа түр екенін түпкілікті растауға мүмкіндік берді.

Зерттеушілердің мәліметінше, 2018–2022 жылдар аралығында шамамен 1700 шаршы шақырым аумақта бұл маймыл небәрі 114 рет ғана байқалған. Жергілікті тұрғындар бұл жануарды "Ликвели" деп атайды және оны сирек кездестіретіндерін айтады.

Ғалымдардың айтуынша, жаңа анықталған Colobus congoensis түріне қазірдің өзінде жойылып кету қаупі төніп тұр. Бұған таралу аймағының өте шектеулі болуы, ормандардың жаппай кесілуі, заңсыз аңшылық сияқты факторлар әсер етуде.

Осыған байланысты зерттеушілер бұл түрді Табиғатты қорғаудың халықаралық одағының (IUCN) Қызыл тізіміне жойылып кету қаупі төнген жануарлар қатарына енгізуді ұсынып отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының ботаника, зоология және экология мамандары Индер тұз күмбезді ауданының табиғи кешенінің экожүйесі мен биоәртүрлілігіне бірлескен зерттеулер жүргізді.
12:20, 20 маусым 2024
Қазақстанда өсімдіктің жаңа түрі табылды
Үнді мұхитынан жыланның жаңа түрі табылды
13:42, 16 қаңтар 2026
Үнді мұхитынан жыланның жаңа түрі табылды
Қазақстанда қынаның жаңа түрі табылды
14:24, 10 шілде 2024
Қазақстанда қынаның жаңа түрі табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Качественный и зрелищный&quot;: в Казахстане дали оценку матча Англия - Аргентина на ЧМ
16:40, Бүгін
"Качественный и зрелищный": в Казахстане дали оценку матчу Англия - Аргентина на ЧМ
Едыге Касымбек
16:24, Бүгін
Рейтинговый турнир в Будапеште: Едыге Касымбек поборется за финал соревнований
Ибрагим Бетаев
16:07, Бүгін
Ибрагим Бетаев стал чемпионом Азии, перебоксировав в финале боксёра из Узбекистана
Ризабек Айтмухан
16:00, Бүгін
Айтмухан победил в двух напряжённых схватках и вышел в 1/2 элитного турнира в Венгрии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: