Маймылдың жаңа түрі табылды
Phys.org басылымының мәліметінше, бұл маймыл Ломами мен Конго өзендерінің арасындағы адам аяғы сирек баратын қалың орманды аймақта тіршілік етеді. Ғалымдар бұл өңірде ұзақ жылдар бойы зерттеу жүргізгенімен, жаңа түрдің бар екенін тек 2008 жылы басталған бірнеше жылдық бақылаулардан кейін ғана нақты дәлелдей алған.
Зерттеу барысында жануардың генетикалық ерекшеліктері, дене құрылысы және шығаратын дыбыстары жан-жақты сарапталды. Нәтижесінде оның өз алдына жеке эволюциялық тармақ екені анықталды.
Жаңа анықталған колобус түрі бірнеше ерекше белгісімен ерекшеленеді: жүні жылтыр қара түсті, құйрығы ұзын, мұрны мен аузының айналасында қызғылт сары және ақшыл кілегей түсті дақтар бар. Бұл белгілер маймылдың бетіне бетперде кигендей ерекше көрініс береді. Сонымен қатар оның бас сүйегінің құрылысы, тістерінің пішіні, дауыс шығару ерекшеліктері басқа маймыл түрлерінен айқын өзгеше екені анықталған. Осы белгілер ғалымдарға оның шынымен жаңа түр екенін түпкілікті растауға мүмкіндік берді.
🐒🌿 ¡Un descubrimiento extraordinario en el corazón de África!— Apocaliptic (@apocalipticmx) July 16, 2026
Científicos confirman nueva especie de mono colobo en lo profundo del bosque tropical del Congo: Likweli. 🌍🔬
Es uno de los hallazgos de primates más importantes de las últimas décadas.🌳✨ https://t.co/6HpVD1478i pic.twitter.com/XYbWM9sW7j
Зерттеушілердің мәліметінше, 2018–2022 жылдар аралығында шамамен 1700 шаршы шақырым аумақта бұл маймыл небәрі 114 рет ғана байқалған. Жергілікті тұрғындар бұл жануарды "Ликвели" деп атайды және оны сирек кездестіретіндерін айтады.
Ғалымдардың айтуынша, жаңа анықталған Colobus congoensis түріне қазірдің өзінде жойылып кету қаупі төніп тұр. Бұған таралу аймағының өте шектеулі болуы, ормандардың жаппай кесілуі, заңсыз аңшылық сияқты факторлар әсер етуде.
Осыған байланысты зерттеушілер бұл түрді Табиғатты қорғаудың халықаралық одағының (IUCN) Қызыл тізіміне жойылып кету қаупі төнген жануарлар қатарына енгізуді ұсынып отыр.