Қазақстан адамға ұқсас роботтар өндірісін бастауды жоспарлап отыр
ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметінше, өндіріс адамға бейнесіндегі роботтар мен физикалық әлеммен әрекеттесе алатын жасанды интеллект технологияларын әзірлеу және өндірумен айналысатын халықаралық технологиялық компаниямен бірлесіп құрылмақ.
Серіктестік аясында технологияларды Қазақстанда жергіліктендіру, инженерлік құзыреттерді дамыту және ғылыми зерттеулер жүргізу жоспарланған.
Сонымен қатар жаңа технологиялық бағыт үшін мамандар даярлауға ерекше көңіл бөлінбек.
"Біздің міндетіміз – дайын технологиялық шешімдерді енгізумен ғана шектелмей, Қазақстанда өзіміздің инженерлік және ғылыми құзыреттерімізді қалыптастыру. Гуманоид роботтар өндірісі университеттерді, ғалымдар мен өнеркәсіпті біртұтас технологиялық тізбекке біріктіретін алаңға айналуы тиіс", – деді ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек Астанада өткен Qazbot Robotics Forum форумында.
Оның айтуынша, жоба мамандар даярлау мен ғылыми зерттеулерден бастап, технологиялық шешімдерді әзірлеу және оларды өнеркәсіпте қолдануға дейінгі толық циклді қамтиды.
Жобаға Қазақстанның жоғары оқу орындарын да тарту жоспарланып отыр.
Қазіргі уақытта елімізде робототехника, мехатроника, өнеркәсіптік автоматтандыру, интеллектуалды жүйелер және жасанды интеллект бағыттары бойынша 56 білім беру бағдарламасы жүзеге асырылуда.
Ынтымақтастықтың тағы бір маңызды бағыты – инженер мамандарды даярлау және бейінді зертханалар құру.
Студенттер, оқытушылар мен ғалымдар гуманоид робототехникасы және жасанды интеллект саласындағы зерттеулерге қатыса алады. Жобаның ғылыми және жүйелік-интеграциялық серіктесі ретінде Назарбаев Университетінің Ақылды жүйелер және жасанды интеллект институты (ISSAI) белгіленген.
Форум барысында Саясат Нұрбек бірлескен жобаның басшылығымен де кездесті. Тараптар мамандар даярлау, болашақ зерттеулер және робототехникалық шешімдерді Қазақстан өнеркәсібінің қажеттіліктеріне бейімдеу мәселелерін талқылады.
Алайда өндірісті нақты қашан іске қосу жоспарланғаны, оның қай жерде орналасатыны, жылдық өндіріс көлемі және жобаның құны әзірге айтылған жоқ.
Қарапайым тілмен айтқанда, Қазақстан тек дайын роботтарды сатып алуды емес, оларды ел ішінде өндіру, осы салаға маман даярлау және робототехника бойынша өз ғылыми-технологиялық базасын қалыптастыруды көздеп отыр.