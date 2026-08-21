Енді кардиостимуляторды жүректің өзі қуаттауы мүмкін: ғалымдар ерекше құрылғы ойлап тапты
Болашақта бұл технология науқастарға құрылғының батареясын ауыстыру үшін қайта-қайта ота жасатудан арылуға мүмкіндік беруі мүмкін.
Science Advances мәліметінше, құрылғының ішіне қозғалысты электр энергиясына айналдыратын трибоэлектрлік наногенератор орнатылған.
Жүрек жиырылған кезде генератордың ішіндегі арнайы пластиналар қозғалып, кардиостимулятордың жұмыс істеуіне жеткілікті электр қуатын өндіреді.
"Зертханалық жағдайда құрылғы бір текше сантиметрге 276,6 микроватқа дейін энергия өндірді. Прототип шошқаға да сынақтан өткізілді. Бір ай бойы ол ешқандай қосымша кері әсерсіз жүректі ынталандырып тұрды", – дейді зерттеу авторлары.
Қазір кардиостимуляторлардың батареялары әдетте 7–10 жыл қызмет етеді. Жаңа технология құрылғының жұмыс істеу мерзімін ұзартуға және хирургиялық араласулар санын азайтуға мүмкіндік беруі ықтимал.
Алайда құрылғыны адамдарға сынамас бұрын әлі де жетілдіру қажет. Жануар ағзасында генератордың өндіретін энергиясы жүрек тіндерінің тербелістерді жұтуына байланысты зертханалық көрсеткіштен төмен болған.
Бұған дейін АҚШ пен Канада ғалымдары аса өңделген тағамдар жүрек-қан тамырлары ауруларынан болатын өлім-жітімнің 38%-ына дейін себеп болуы мүмкін деген қорытындыға келген еді.