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Ғылым және технология

Ғалымдар кофенің әйелдердің сүйегіне кері әсер етуі мүмкін екендігін анықтады

Кофе әйелдердің сүйегіне кері әсер етуі мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 13:14 Сурет: pexels
Флиндерс университетінің зерттеушілері Nutrients журналында жарияланған зерттеуде кофені көп тұтыну мен менопаузадан кейінгі әйелдердің сүйек минералды тығыздығының (СМТ) төмен болуы арасында байланыс болуы мүмкін екенін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ғалымдар 65 жастан асқан 9704 әйелдің 10 жыл ішінде кофе мен шай тұтынуын зерттеген.

Осы кезеңде зерттеушілер қатысушылардың жамбас сүйегінің мойны мен жамбас буынындағы сүйек минералды тығыздығын да өлшеген. Бұл – остеопорозға байланысты сынықтар жиі кездесетін аймақтар.

Зерттеу нәтижесінде шай ішу жамбас буынындағы сүйек минералды тығыздығының жоғары болуымен байланысты екені анықталды. Ал күніне бес кеседен көп кофе ішу сүйек минералды тығыздығының төмен болуымен байланысты болған.

Кофені қалыпты мөлшерде, яғни күніне шамамен екі-үш кесе ішу сүйек денсаулығына кері әсер етумен байланысты болмаған.

Сонымен қатар кофені көп тұтыну алкогольді жиі ішетін әйелдердің жамбас сүйегі мойнындағы сүйек минералды тығыздығының төмен болуымен байланысты болған. Ал шай ішу мен сүйек тығыздығы арасындағы оң байланыс семіздігі бар әйелдерде айқынырақ байқалған.

Зерттеушілер сүйек тығыздығының төмендеуімен сипатталатын остеопороз "барлық жастағы, жыныстағы және этникалық топтағы адамдарға әсер ететін жаһандық денсаулық сақтау мәселесі" екенін атап өтті.

Әлем бойынша 50 жастан асқан шамамен әрбір үшінші әйел және әрбір бесінші ер адам остеопорозға байланысты сынықтарға тап болады.

Әйелдер бұл қауіпке көбірек ұшырайды. Себебі олардың сүйек массасы әдетте төмен болады және менопаузадан кейін сүйек массасының жоғалуы жылдамдайды.

Зерттеу нәтижелері кофеден толық бас тарту немесе шайды шамадан тыс ішу керек дегенді білдірмейді. Дегенмен шайды қалыпты мөлшерде тұтыну сүйек денсаулығын сақтаудың қарапайым тәсілдерінің бірі болуы мүмкін.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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