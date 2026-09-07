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Ғылым және технология

Дене жаттығулары мидың жұмысын қалай өзгертеді: ғалымдар зерттеді

Дене жаттығулары мидың жұмысын қалай өзгертеді , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 15:24 Сурет: pexels
Жапония Ұлттық өнеркәсіптік ғылым және технологиялар институтының (AIST) зерттеушілері Техас университетінің Оңтүстік-Батыс медициналық орталығының ғалымдарымен бірлесіп, дене жаттығуларының ми белсенділігіне қалай әсер ететінін зерттеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы News-Medical басылымы жазды.

Басылым мәліметінше, зерттеуге дені сау жас және егде жастағы адамдар қатысты. Ғалымдар функционалды магниттік-резонанстық томография (фМРТ) арқылы физикалық жүктеменің және бір тапсырмаларды бірнеше рет қайталап орындаудың әсерін бөлек бағалаған.

Зерттеу нәтижелері аэробты жаттығулардың танымдық тапсырмаларды орындау кезінде мидың жекелеген аймақтарындағы белсенділік сипатын өзгертетінін көрсетті. Сонымен қатар тапсырмаларды қайталап орындау да мидың жұмыс тиімділігіне айтарлықтай әсер етеді.

Егде жастағы қатысушыларда тапсырмаларды қайталау кезінде ми белсенділігінің төмендеуі тапсырмаларды орындау сапасының жақсаруымен байланысты болған. Зерттеушілердің пікірінше, бұл адам белгілі бір тапсырмаға үйренген сайын мидың ақпаратты тиімдірек өңдей бастайтынын көрсетуі мүмкін.

Ғалымдар физикалық жаттығулардан кейінгі ми белсенділігіндегі өзгерістерді бақылау тұрақты жаттығулардың пайдасын жақсырақ бағалауға және адамдарды спортпен айналысуды жалғастыруға ынталандыруға көмектеседі деп санайды.

Болашақта зерттеу нәтижелері танымдық қабілеттерді қолдаудың жаңа тәсілдерін әзірлеуге және жас ұлғайған сайын есте сақтау қабілеті мен басқа да когнитивтік функциялардың төмендеуінің алдын алуға ықпал етуі мүмкін.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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