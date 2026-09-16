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Ғылым және технология

Өкпе ауруын емдеуге арналған дәрі қартаю белгілерін азайтқан

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 13:21 Фото: freepik
Өкпе тінінің тыртықтануын емдеуге арналған тәжірибелік препарат күтпеген жерден жанама әсер көрсеткен. Ол қан құрамындағы протеомдық профиль арқылы анықталатын адамның биологиялық жасын төмендеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Зерттеудің нәтижелері Nature Biotechnology ғылыми басылымында жарияланды. 12 аптаға созылған эксперимент барысында мамандар идиопатиялық өкпе фиброзынан зардап шегетін 42 адамның биоматериалдарын зерттеген.

Зерттеу үшін қатысушылар бірнеше топқа бөлінді: бір бөлігі плацебо қабылдаса, қалғандары рентосертибті әртүрлі дозада қабылдаған. Мамандар 2,8 мыңнан астам ақуыздың концентрациясын бағалап, ағзаның нақты тозу деңгейін есептейтін протеомдық сағаттардың алты алгоритмін қолданған.

"Алты математикалық модельдің әрқайсысы белсенді зат қабылдаған пациенттердің қан көрсеткіштерінің бақылау тобымен салыстырғанда жасарғанын көрсетті. Ең жоғары әрі тұрақты нәтиже препаратты тәулігіне екі рет 30 мг дозада қабылдаған кезде байқалды", – делінген хабарламада.

Препарат 326 ақуыздық қосылыстың көрсеткішіне әсер еткен. Атап айтқанда, жасушалардың қартаюы мен тіндердің тыртықтануына жауап беретін маркерлердің концентрациясы төмендеген. Ал зат алмасу мен жасушалардың күйзеліске төзімділігін арттыратын ақуыздардың деңгейі, керісінше, жоғарылаған.

Бір қызығы, жасартатын әсер мен өкпе тіндеріне емдік ықпал әртүрлі байқалған: фиброздың өзін емдеу үшін басқа дозалау тиімді болған.

Соған қарамастан ғалымдар рентосертибтің әрі қарай зерттеу үшін, оның ішінде қартаю үдерістерін баяулатуға қабілетті геропротекторлық препарат ретінде жоғары әлеуеті бар деп санайды.

Жаңалық сипатындағы мұндай материалды дәрігердің тағайындауымен теңестіруге болмайды. Кез келген шешім қабылдамас бұрын маманмен кеңесіңіз.

Бұған дейін қазақстандықтардың өмір сүру ұзақтығы артқаны хабарланған болатын.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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