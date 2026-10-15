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Ғылым және технология

Ғалымдар 170 миллион жыл бұрын өмір сүрген қолтырауынның жаңа түрін анықтады

Ғалымдар 170 миллион жыл бұрын өмір сүрген қолтырауынның жаңа түрін анықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 13:04 Сурет: pixabay
Британдық ғалымдар Жерде 170 миллион жыл бұрын тіршілік еткен қолтырауынның жаңа түрін анықтады. Оның тістері өте жіңішке болғандықтан, тіс шұқығышқа ұқсайды. Осы ерекшелігіне байланысты ол тек ұсақ балықтармен және басқа да шағын су жануарларымен қоректенген болуы мүмкін.

The Independent басылымының жазуынша, жаңа түрге Ctenosuchus tenuidens деген атау берілген. Бұл атау оның тістерінің жіңішке тараққа ұқсайтынын білдіреді. Жаңалықты Ұлыбританиядағы Портсмут университеті мен Мароккодағы Хасан II университетінің зерттеушілері анықтаған.

Ғалымдардың айтуынша, Ctenosuchus tenuidens талаттозухиялар деп аталатын теңізде және тұщы суда тіршілік еткен бауырымен жорғалаушылар тобына жатады. Оның қазба қалдықтары қазіргі Марокконың оңтүстік-шығысындағы Атлас таулары аумағында ежелгі өзендер мен көлдер түбінде түзілген тау жыныстарынан табылған.

Ғалымдар 170 миллион жыл бұрын өмір сүрген қолтырауынның жаңа түрін анықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 13:04

Сурет: University of Portsmouth

Зерттеушілер қазбаға айналған тістерді қуатты микроскоптармен зерттеп, олардың ішкі құрылымын талдаған. Нәтижесінде тістердің бір-біріне жақын орналасқан арнайы қырлары бар екені анықталған.

Бұл ерекшелік қолтырауынның өзгеше қоректенгенін көрсетеді. Ғалымдардың болжамынша, ол ірі олжаны аулаудың орнына өте ұсақ балықтармен, желбезек аяқтылар тәрізді ұсақ шаянтәрізділермен және басқа да шағын су жануарларымен қоректенген.

Сонымен қатар оның жақ сүйектері мен тістерінің құрылымы юра кезеңінде өмір сүрген кейбір птерозаврлардың, соның ішінде гнатозавр мен Ctenochasma өкілдерінің ерекшеліктеріне ұқсайды. Ғалымдардың пайымдауынша, олар судан қорегін сүзіп алу арқылы қоректенген болуы мүмкін.

Зерттеу нәтижелері тарихқа дейінгі жануарлардың әртүрлі топтары қоректенуге бейімделудің ұқсас тәсілдерін бір-бірінен тәуелсіз қалыптастырғанын көрсетеді. Сондай-ақ бұл жаңалық Гондвана оңтүстік суперконтинентінде тіршілік еткен қолтырауындардың ежелгі туыстарының алуан түрлілігі мен экологиясын тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.

Жалпы, қазба қалдықтары юра кезеңіндегі қолтырауындардың туыстары бұрын есептелгеннен әлдеқайда көп мекен ету ортасын игеріп, қоректік тізбекте әртүрлі рөл атқарғанын көрсетеді.

Бұған дейін ресейлік ғалымдардың көбелектің жаңа түрін анықтағаны белгілі болған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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