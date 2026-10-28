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Ғылым және технология

Instagram-да 90 минуттық видео жүктеу мүмкіндігі сынақтан өтуде

Социальные сети, инстаграм, instagram, социальная сеть, приложение, приложения, соцсеть, соцсети, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 10:23 Фото: unsplash
Instagram әлеуметтік желіге пайдаланушыларды тарту үшін жаңа функцияларды сынақтан өткізіп жатыр. Олардың бірі авторларға ұзақтығы 90 минутқа дейінгі видеоларды жариялауға мүмкіндік береді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Social Media Today басылымының мәліметінше, Instagram басшысы Адам Моссери мен өнімдер жөніндегі вице-президент Тесса Лайонс 2026 жылғы 26 қазанда әлеуметтік желінің жаңа мүмкіндіктері туралы мәлімдеді.

Instagram авторларға ұзақтығы 90 минутқа дейінгі видеоларды жариялауға мүмкіндік беретін функцияны сынап жатыр. Бұл қосымшадағы оқиғаларды баяндау мүмкіндіктерін кеңейтеді. Компания ұзақ видеолар функциясын Бразилиядағы авторлармен сынақтан өткізіп жатыр. Ал 26 қазаннан бастап бұл мүмкіндік АҚШ-тағы таңдаулы авторларға қолжетімді болды. Алдағы айларда функцияны әлемнің басқа елдеріне де тарату жоспарланған.

Тағы бір функция – Clips as Reels – ұзақ контент жариялаудың балама тәсілі болады. Оның көмегімен авторлар ұзақ видеоға сегізге дейін Reels ролигін байланыстыра алады. Бұл көрермендердің назарын аударып, толық видеоны көруге қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Instagram бұл функцияны маусым айынан бері сынап келеді және оны бүкіл әлемге енгізу жұмыстарын жүргізіп жатыр.

Сонымен қатар Instagram авторларға белгілі бір тақырып аясындағы видеоларды біріктіруге мүмкіндік беретін "Серия" атты жаңа функция әзірлеп жатыр.

Бұған дейін қазақстандықтарға танымал мессенджерлердің бұзылу қаупі туралы ескертілген еді. 2026 жылғы 19 қазанда Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі тұрғындарға хакерлерден күмәнді хабарламалар келе бастағанын хабарлады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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