#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
$
443.62
492.24
5.36
Ғылым және технология

"Болашақ" оқу бағдарламасының шәкіртақы көлемі өсуі мүмкін

Болашақ, оқу бағдарламасы, шәкіртақы, Саясат Нұрбек, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2026 18:55 Сурет: Zakon.kz
Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 2026 жылғы 12 қарашада Орталық коммуникациялар қызметінде (ОКҚ) өткен брифинг барысында "Болашақ" бағдарламасы бойынша қандай өзгерістер болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Саясат Нұрбек бұл бағдарлама бойынша шәкіртақы мөлшерін өсіру жоспарлары болғанын мойындады.

"Бүгінгі таңда тұтыну себеті онша жоғары емес қалаларда оның мөлшері айына шамамен 2 мың долларды құрайды. Одан жоғарысы да бар: Лондон, Нью-Йорк үшін, яғни тұтыну себеті қымбаттырақ ірі қалалар үшін: 2 200 доллар, бұл жоғарылатылған шәкіртақы. Бірақ, өздеріңіз атап өткендей, соңғы 13-15 жылдағы бағаның өсімін ескерсек, бұл кей жерлерде жеткіліксіз болып отыр", – деді ол.

Оның айтуынша, ведомство KPMG және Deloitte компанияларымен бірлесіп тиісті есептеулер мен зерттеулер жүргізген.

"Біз бұл мәселені Республикалық бюджет комиссиясының қарауына ұсынамыз, жыл соңына дейін өзгерістер енгізуге тырысамыз. Қазір қандай шешім қабылданатынын, әзірге білмейміз, бірақ бұл мәселе комиссияның ұжымдық қарауына міндетті түрде ұсынылады. Тұтыну себеттері әртүрлі өсетіндіктен (Еуропада – бір басқа, АҚШ-та, Канадада – басқа, Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде...), дифференциалды тәсіл қолданылуы мүмкін. Яғни, аймақтық коэффициенттер негізінде қандай да бір дифференциалды тәсіл қолданылады", деп сөзін түйіндеді Саясат Нұрбек.

Бұған дейін Ғылым министрі "отандық ЖОО-лардағы оқу ақысы қымбат" деген пікірмен келіспейтінін айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Дипломдық жұмыс, студент, ЖИ, Саясат Нұрбек
20:45, Бүгін
Студенттердің дипломдық жұмысты ЖИ көмегімен жазуына рұқсат па
ЖОО, Ғылым министрі, оқу ақысы, пікір, Саясат Нұрбек
17:14, Бүгін
Ғылым министрі отандық ЖОО-лардағы оқу ақысы қымбат деген пікірмен келіспейді
ҰБТ, 2027, Саясат Нұрбек, пікір, Admission Insight Test, пилоттық жоба
18:37, Бүгін
"Келесі жылы ҰБТ деген болмайды-мыс": Саясат Нұрбек ел арасында тараған қауесетке қатысты пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: КХЛ
20:53, Бүгін
Вратарь Дмитрий Николаев в результате обмена перешёл из "Трактора" в "Барыс"
Фото: UFC
20:13, Бүгін
Усман Нурмагомедов и Мераб Двалишвили ещё не вышли на свободу после инцидента в ОАЭ
Фото: НОК РК
19:40, Бүгін
Сборная Казахстана по боксу с тренером Сарсекбаевым осталась без побед на ЧМ и Олимпиаде
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
19:22, Бүгін
"Барыс" назвал состав на матч с "Адмиралом" в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: