Министр "Болашақ" төлемдерін арттыру қажет екенін айтты
Министрдің айтуынша, стипендия мөлшерін арттыру мәселесі өзекті. Бұған дейін, 2010–2011 жылдары, ірі қалалардағы өмір сүру құнының жоғары болуына байланысты төлемдер индекстеліп, ұлғайтылған. Алайда содан бері стипендия көлемі қайта қаралмаған.
Жүргізілген талдау нәтижесі Лондон мен Нью-Йорк сияқты қалаларда өмір сүру шығындарының айтарлықтай өскенін көрсетті. Соның салдарынан көптеген стипендиаттарға берілетін қаражат жеткіліксіз болып, олар қосымша жұмыс істеуге мәжбүр. Бұл өз кезегінде білім сапасына кері әсерін тигізеді.
Қазіргі таңда стипендияны арттыру мәселесі қарастырылып жатыр. Түпкілікті шешім 2026 жылдың соңына дейін қабылданады деп жоспарлануда.
Министрдің сөзінше, бұл үшін бюджеттен қосымша қаржы бөлу немесе Халықаралық бағдарламалар орталығы ішкі ресурстарын оңтайландыру тетіктері қарастырылуда. Сондай-ақ стипендиаттар санын қысқарту арқылы үнемделген қаражатты төлемдерді көбейтуге бағыттау мүмкіндігі де бар.
Бұған дейін депутат Магеррам Магеррамов "Болашақ" бағдарламасы бойынша оқыту шығындарын өтеу сомаларын индекстеуді ұсынған еді.