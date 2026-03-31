Қоғам

Министр "Болашақ" төлемдерін арттыру қажет екенін айтты

Образовательная программа Болашак, стипендия Болашак, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.03.2026 16:17 Фото: Zakon.kz
Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 2026 жылғы 31 наурызда өткен баспасөз конференциясында "Болашақ" бағдарламасы аясындағы стипендияны индекстеу жоспарланып отырғанын мәлімдеді.

Министрдің айтуынша, стипендия мөлшерін арттыру мәселесі өзекті. Бұған дейін, 2010–2011 жылдары, ірі қалалардағы өмір сүру құнының жоғары болуына байланысты төлемдер индекстеліп, ұлғайтылған. Алайда содан бері стипендия көлемі қайта қаралмаған.

Жүргізілген талдау нәтижесі Лондон мен Нью-Йорк сияқты қалаларда өмір сүру шығындарының айтарлықтай өскенін көрсетті. Соның салдарынан көптеген стипендиаттарға берілетін қаражат жеткіліксіз болып, олар қосымша жұмыс істеуге мәжбүр. Бұл өз кезегінде білім сапасына кері әсерін тигізеді.

Қазіргі таңда стипендияны арттыру мәселесі қарастырылып жатыр. Түпкілікті шешім 2026 жылдың соңына дейін қабылданады деп жоспарлануда.

Министрдің сөзінше, бұл үшін бюджеттен қосымша қаржы бөлу немесе Халықаралық бағдарламалар орталығы ішкі ресурстарын оңтайландыру тетіктері қарастырылуда. Сондай-ақ стипендиаттар санын қысқарту арқылы үнемделген қаражатты төлемдерді көбейтуге бағыттау мүмкіндігі де бар.

Бұған дейін депутат Магеррам Магеррамов "Болашақ" бағдарламасы бойынша оқыту шығындарын өтеу сомаларын индекстеуді ұсынған еді.

Саясат Нұрбек "Болашақ" бағдарламасына енгізілген өзгерістер туралы баяндады
ҰБТ-ның жаңа форматы 2027 жылдан бастап енгізілуі мүмкін
Екі жылдық бакалавриат: министр заңдылығын түсіндірді
Стало известно, сколько заработала Рыбакина в 2026 году
Елена Рыбакина назвала любимый приём в теннисе
Илия Топурия "раскрыл правду" о своих поражениях
Объявлен состав сборной Казахстана на матч с командой Коморских островов
