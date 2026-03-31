#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
481.54
553.24
5.93
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
481.54
553.24
5.93
Оқиғалар

Екі жылдық бакалавриат: министр заңдылығын түсіндірді

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 31 наурызда Үкіметтегі баспасөз конференциясында ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек қазақстандықтарға екі жылда бакалавр дипломын ұсынатын ұйымның қызметі заңды ма деген сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министр "Білім туралы" заңға сәйкес студенттерді оқыту және бакалавриат, магистратура немесе докторантура дипломдарын беру тек лицензиясы бар білім беру ұйымдарына ғана рұқсат етілетінін еске салды. Бұл лицензияны Ғылым және жоғары білім министрлігі береді.

"Сонымен қатар аккредитация да қажет. Жауапкершілікпен айта аламын: өздерін университет деп атайтын бұл ұйымның аккредитациясы жоқ, әрі біздің министрлік оларға лицензия берген емес. Сондықтан заң бойынша олар өздерін университет деп атай алады, бірақ толыққанды білім беру қызметін жүзеге асыра алмайды", – деді Саясат Нұрбек.

Министрдің айтуынша, аталған ұйым құрылтайшылары өздерінің білім беру бағдарламаларын Жоғары білімді дамыту ұлттық орталығына да ұсынбаған.

"Формалды емес немесе бейресми білім беру саласына жататын қайта даярлау орталықтары және лицензия талап етілмейтін басқа да ұйымдар Кәсіпкерлік кодексімен реттеледі. Бұл кодекс бизнес құқықтарын қатаң қорғайды. Біз барып: "Сіздерге бұл қызметпен айналысуға болмайды" деп айта алмаймыз. Қазіргі жағдайда біздің мүмкіндігіміз шектеулі", – деп түсіндірді министр.

Айта кетейік, 2026 жылғы 26 наурызда Қазақстанның 13 жоғары оқу орны QS 2026 нұсқасы бойынша әлемнің үздік университеттері қатарына енгені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Министр "Болашақ" төлемдерін арттыру қажет екенін айтты
ҰБТ-ның жаңа форматы 2027 жылдан бастап енгізілуі мүмкін
Назарбаев Университеті ерекше мәртебесінен айырыла ма
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стало известно, сколько заработала Рыбакина в 2026 году
Елена Рыбакина назвала любимый приём в теннисе
Илия Топурия "раскрыл правду" о своих поражениях
Объявлен состав сборной Казахстана на матч с командой Коморских островов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: