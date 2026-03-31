#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
481.54
553.24
5.93
Қоғам

ҰБТ-ның жаңа форматы 2027 жылдан бастап енгізілуі мүмкін

31.03.2026 13:37 Фото: Национальный центр тестирования
2026 жылғы 31 наурызда Үкіметтегі баспасөз конференциясында жоғары білім және ғылым министрі Саясат Нұрбек ҰБТ форматын қайта қарау шешімінің себептерін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министр еліміздегі жоғары оқу орындарындағы формальды оқытуға қатысты депутаттардың сын-пікірлеріне жауап берді.

"Білім мазмұнына қатысты министрлікте бірнеше жүйелік шаралар әзірленіп, енгізілуде. Біріншісі – жоғары білім жүйесіне қабылдау. Біз бірнеше рет бұл мәселені көтердік: ұлттық тестілеу стандартын қайта қарау қажет", – деді Саясат Нұрбек.

Ол 2025 жылы Қасым-Жомарт Тоқаевтың АҚШ сапары аясында тесті әзірлейтін компаниямен келісімге қол қойылғанын еске салды.

"Жоба қазір іске қосылды. Жаңа тест форматы әзірленуде – біз қабылдау кезінде абитуриенттерді нақтырақ іріктеп, бағалап, оларға егжей-тегжейлі түсінік береміз. Бұл жай ғана 133 ұпайдан тұратын жалпы балл емес – әртүрлі модульдерге бөлінеді. Тесттерге Admissions Insight Test (AIT) деген атау берілді – ең үздік тестологтар біздің әріптестерімізбен бірге жұмыс істеп жатыр. Оны 2027 жылы пилоттық түрде өткізу жоспарланып отыр. Қайта айтамын – бәрі кезең-кезеңімен болады, ешқандай кенет өзгеріс немесе абитуриенттерге шок әкелетін жаңалықтар болмайды", – деп сендірді министр.
Айгерим Тарина
