8 тамыздағы сауда барысында доллар бағамы аздап көтерілді

Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 8 тамызда сағат 15:30-да шетел валюталарының күндізгі саудасы жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда-саттықтың қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 0,25 теңгеге көтеріліп, 539,49 теңге болды. Рубль бағамы 6,81 теңге (+0,07) болды.
Таңғы саудада қытай юанінің орташа сараланған бағамы 75 теңге (+0,07) болды.
Ақша айырбастау орындарында доллар 541-542,5 теңге, еуро 628,5-631,5 теңге, рубль 6,65-6,75 теңге аралығында сатылуда.
8 тамызда әлемдік мұнай бағасы сәл көтерілді.
Brent маркалы мұнайдың бағасы алдыңғы сессиямен салыстырғанда 0,64%-ға өсіп, барреліне 66,86 долларды құрады.
