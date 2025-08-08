#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

8 тамыздағы сауда барысында доллар бағамы аздап көтерілді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 16:13 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 8 тамызда сағат 15:30-да шетел валюталарының күндізгі саудасы жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда-саттықтың қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 0,25 теңгеге көтеріліп, 539,49 теңге болды. Рубль бағамы 6,81 теңге (+0,07) болды.

Таңғы саудада қытай юанінің орташа сараланған бағамы 75 теңге (+0,07) болды.

Ақша айырбастау орындарында доллар 541-542,5 теңге, еуро 628,5-631,5 теңге, рубль 6,65-6,75 теңге аралығында сатылуда.

8 тамызда әлемдік мұнай бағасы сәл көтерілді.

Brent маркалы мұнайдың бағасы алдыңғы сессиямен салыстырғанда 0,64%-ға өсіп, барреліне 66,86 долларды құрады.

