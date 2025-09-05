БЖЗҚ мүмкіндігінше жеке басқаруға берілуі керек – Ұлттық банк басшысы
2025 жылғы 5 қыркүйекте өткен Astana Finance Days аясында Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын (БЖЗҚ) жекеменшік басқаруға беру қажеттігін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Тимур Сүлейменов Ұлттық банктің мемлекеттік резервтерді басқаратынын еске салды.
"Бұл – алтын-валюта резерві, зейнетақы қоры және басқа да бірнеше шағын қорлар. Біз еншілес компанияларымызбен жұмыс істеуді бастадық – бұл сақтандыру қоры және ішінара активтерді жекеменшік басқаруға бердік. Яғни кейбір қорлар өз активтерін өздері басқарады, ал кейбіреулері оларды басқа компанияларға тапсырды. Қазіргі уақытта шамамен 500 миллионды нарыққа шығардық. Келесі жылы осы активтерді басқаратын қорлардың тиімділігін бағалаймыз деп үміттенемін және бұл көлемдерді арттырамыз", – деді ол.
Сонымен қатар, ол қазіргі кезде Ұлттық банк басқарып отырған зейнетақы қорында өтімділік жеткілікті екенін айтты.
"Біз зейнетақы қорын барынша жекеменшік басқаруға беруіміз керек. Әрине, бұл процесті өте сақтықпен жүзеге асырып жатырмыз. Бұл үдерісті қатаң қадағалауды көздейміз. Бірақ жалпы алғанда, дәл осындай бағытта жылжимыз деп ойлаймын", – деді Ұлттық банк төрағасы.
Мәселенің күрделі екенін атай отырып, Тимур Сүлейменов жалпы жүйенің тұрақтылығын атап өтті.
"Нарықта сұраныс та, ұсыныс та бар. Ішкі менеджерлеріміз де өте мықты", – деп сендірді ол.
