Маңызды: 15 қыркүйекке дейін қандай салық есептілігін тапсыру қажет
Қазақстанда 2025 жылғы 15 қыркүйекке дейін кейбір салық есептілігін тапсыру мерзімі аяқталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
ИС "Параграф" еске салғандай, 2025 жылғы 15 қыркүйектен кешіктірмей мынадай салық есептілігінің нысандарын тапсыру қажет:
250.00 нұсқа – Активтер мен міндеттемелер туралы декларация (2024 жылғы 31 желтоқсанға жағдай бойынша);
270.00 нұсқа – 2024 жылға арналған кірістер мен мүлік туралы декларация;
400.00 нұсқа – Акциз бойынша декларация;
421.00 нұсқа – 2025 жылғы шілде айына құрылымдық бөлімшелер немесе салық салуға байланысты объектілер бойынша есеп;
300.00 нұсқа – Тамыз 2025 жылы салық органының шешімімен тіркеуден шығарылған жағдайда қосылған құн салығы (ҚҚС) бойынша жою декларациясы.
