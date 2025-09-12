#Қазақстан
Қаржы

Маңызды: 15 қыркүйекке дейін қандай салық есептілігін тапсыру қажет

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 10:12 Фото: freepik
Қазақстанда 2025 жылғы 15 қыркүйекке дейін кейбір салық есептілігін тапсыру мерзімі аяқталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ИС "Параграф" еске салғандай, 2025 жылғы 15 қыркүйектен кешіктірмей мынадай салық есептілігінің нысандарын тапсыру қажет:

250.00 нұсқа – Активтер мен міндеттемелер туралы декларация (2024 жылғы 31 желтоқсанға жағдай бойынша);

270.00 нұсқа – 2024 жылға арналған кірістер мен мүлік туралы декларация;

400.00 нұсқа – Акциз бойынша декларация;

421.00 нұсқа – 2025 жылғы шілде айына құрылымдық бөлімшелер немесе салық салуға байланысты объектілер бойынша есеп;

300.00 нұсқа – Тамыз 2025 жылы салық органының шешімімен тіркеуден шығарылған жағдайда қосылған құн салығы (ҚҚС) бойынша жою декларациясы.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
