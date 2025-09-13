#Қазақстан
Қаржы

13 қыркүйекте танымал криптовалюталардың бағасы қалай өзгерді

13.09.2025 17:54
13 қыркүйекте Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin және Cardano сынды танымал криптовалюталардың бағасы АҚШ долларымен ($) қанша болып тұр. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Криптовалюталардың бағасы уақытқа байланысты өзгеріп отырады. Мәліметтер ашық дереккөздерден алынған.

Bitcoin (BTC): 115 914,9 $ 24 сағаттағы өзгеріс: +0,85%

Ethereum (ETH): 4 725,16 $ 24 сағаттағы өзгеріс: +4,65%

Tether (USDT): 1,0000 $ 24 сағаттағы өзгеріс: -0,01%

BNB (BNB): 927,8 $ 24 сағаттағы өзгеріс: +2,21%

USD Coin (USDC): 0,9993 $ 24 сағаттағы өзгеріс: -0,03%

Dogecoin (DOGE): 0,287334 $ 24 сағаттағы өзгеріс: +10,45%

Cardano (ADA): 0,9425 $ 24 сағаттағы өзгеріс: +5,52%

Ал, бүгінгі, 13 қыркүйектегі Астана мен Алматы қалаларындағы валюта бағамдары жайлы мына жерден оқи аласыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
БҰҰ Бас Ассамблеясы Палестина мемлекетін құру туралы декларацияны мақұлдады
14:38, Бүгін
БҰҰ Бас Ассамблеясы Палестина мемлекетін құру туралы декларацияны мақұлдады
Ақтөбедегі дәрігердің өлімі: сотта жантүршігерлік мәліметтер айтылды
22:10, 11 қыркүйек 2025
Ақтөбедегі дәрігердің өлімі: сотта жантүршігерлік мәліметтер айтылды
Атырауда президент Жолдауын іске асыру шаралары талқыланды
21:33, 11 қыркүйек 2025
Атырауда президент Жолдауын іске асыру шаралары талқыланды
