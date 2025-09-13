13 қыркүйекте танымал криптовалюталардың бағасы қалай өзгерді
Фото: Zakon.kz
13 қыркүйекте Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin және Cardano сынды танымал криптовалюталардың бағасы АҚШ долларымен ($) қанша болып тұр. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.
Криптовалюталардың бағасы уақытқа байланысты өзгеріп отырады. Мәліметтер ашық дереккөздерден алынған.
Bitcoin (BTC): 115 914,9 $ 24 сағаттағы өзгеріс: +0,85%
Ethereum (ETH): 4 725,16 $ 24 сағаттағы өзгеріс: +4,65%
Tether (USDT): 1,0000 $ 24 сағаттағы өзгеріс: -0,01%
BNB (BNB): 927,8 $ 24 сағаттағы өзгеріс: +2,21%
USD Coin (USDC): 0,9993 $ 24 сағаттағы өзгеріс: -0,03%
Dogecoin (DOGE): 0,287334 $ 24 сағаттағы өзгеріс: +10,45%
Cardano (ADA): 0,9425 $ 24 сағаттағы өзгеріс: +5,52%
Ал, бүгінгі, 13 қыркүйектегі Астана мен Алматы қалаларындағы валюта бағамдары жайлы мына жерден оқи аласыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript