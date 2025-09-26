#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
541.68
636.26
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
541.68
636.26
6.48
Қаржы

Трамп, НАТО және Түркия: мұнай бағасының күрт өсуінің Қазақстанға әсері қандай

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 16:56 Фото: freepik
Мұнай бағасы соңғы үш айдағы ең үлкен апталық өсімді көрсетті. Бұған АҚШ президенті Дональд Трамптың Ресейге қатысты қатаң мәлімдемелері мен АҚШ-та мұнай қорының күтпеген жерден қысқаруы себеп болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мұнай бағасы – саясат салдарынан күрт өсті

ҚҚҚ мәліметінше, шикі мұнай бағасы шілдеден бергі ең жоғары өсімді көрсетіп, 2,5%-ға қымбаттап, бір баррель үшін 69,3 доллар деңгейіне жетті.

Негізгі себеп – геосаяси жағдайлар. АҚШ президенті Дональд Трамп антиресейлік риториканы күрт күшейтті. Сәрсенбі күні ол НАТО елдері өз әуе кеңістігін бұзған жағдайда ресейлік ұшақтарды атып түсіруі тиіс деп мәлімдеді. Ал бұдан бір күн бұрын ол Еуропаны Ресейден энергия тасымалын азайтуға, ал Түркияны – ресейлік мұнайды сатып алудан бас тартуға шақырды.

Трейдерлердің пікірінше, бұл мәлімдемелер жеткізу қауіптері күшейіп жатқанын көрсетіп, нарықтағы бағаның күрт көтерілуіне әсер етті.

Астана уақытымен таңғы 8:00-де Лондондағы ICE Futures биржасында қараша айындағы Brent маркалы мұнай фьючерстері 69,7 долларға дейін қымбаттады. Ал Нью-Йорктегі NYMEX биржасында WTI маркалы мұнай 65,18 доллар деңгейінде саудаланды.

Сурет: Zakon.kz

Апта басынан бері екі негізгі мұнай келісімшарты 4,4%-дан астамға қымбаттады, бұл маусым айының басынан бергі ең ірі өсім болды.

АҚШ-тағы мұнай қоры – нарыққа қосымша серпін берді

Мұнай нарығына қосымша қолдау АҚШ-та шикі мұнай қорының күтпеген жерден қысқаруы болды.

АҚШ-тың Энергетикалық ақпарат басқармасы (EIA) мәліметінше, өткен аптада елдегі мұнай қоры 607 мың баррельге азайған. Бұл сарапшылардың 800 мың баррельге өседі деген болжамына қайшы шықты.

Салыстыру үшін, АҚШ-тың Мұнай институты (API) бұл көрсеткіштің 3,8 миллион баррельге қысқарғанын хабарлады. Сонымен қатар, жанармай мен дистилляттар қоры да 1 миллион баррельден астамға азайып, бұл да нарыққа оң әсер етті.

Ирак, Үндістан және "Үлкен жетілік" – геосаяси факторлар жалғасуда

Нарықтағы сұраныс пен ұсыныс тепе-теңдігіне әсер етуі мүмкін басқа да факторларға әлемдік сарапшылар назар аударып отыр:

Күрдстан. Ирак Сыртқы істер министрі Фуад Хусейн Күрд автономиясынан мұнай экспорты апта соңына дейін қайта басталуы мүмкін екенін мәлімдеді. Бұл жағдайда тәулігіне 500 мың баррель көлемінде экспорт орын алуы мүмкін, бұл нарықтағы шиеленісті аздап жұмсартуы ықтимал.

Үндістан және санкциялар. Үндістан ресейлік мұнай импортын қысқартуға дайын, бірақ АҚШ Иран мен Венесуэлаға салынған санкцияны алып тастаса ғана. Bloomberg жазуынша, үнді шенеуніктері АҚШ-қа ескерту жасаған – Ресей, Иран және Венесуэла мұнайына бірдей тыйым салу мұнай бағасының бақылаудан тыс шарықтауына әкеледі.

G7 (Үлкен жетілік). Бұл елдердің қаржы министрлері Үндістан мен Қытайға санкция енгізу мәселесін талқыламақ, себебі олар ресейлік мұнайды сатып алуды жалғастырып келеді.

Қазақстан үшін мұнай бағасының өсуі – тиімді мүмкіндік

Қазақстан үшін, мұнай экспорттаушы ел ретінде, мұнай бағасының қазіргі өсуі стратегиялық жағынан тиімді.

"Қара алтынның" қымбаттауы:

  • Мемлекеттік бюджетке тікелей түсетін кірісті арттырады,
  • Теңгені нығайтады,
  • Сауда балансының жақсаруына ықпал етеді.

Сарапшылардың бағалауынша, мұнай бағасының әрбір 1 долларлық өсімі Қазақстан бюджетіне шамамен 150 миллион доллар қосымша кіріс әкеледі.

Бұл – инфрақұрылымға инвестиция салуға, Ұлттық қорды толықтыруға, және экономиканы қолдауға қосымша мүмкіндік береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
26 қыркүйектегі саудада доллар бағамы бұрынғы деңгейіне оралды
16:11, Бүгін
26 қыркүйектегі саудада доллар бағамы бұрынғы деңгейіне оралды
Алматыда доллар сұранысқа ие: Қазақстандағы айырбастау пункттерінің жұмысына талдау
13:49, Бүгін
Алматыда доллар сұранысқа ие: Қазақстандағы айырбастау пункттерінің жұмысына талдау
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары – 26 қыркүйек
12:32, Бүгін
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары – 26 қыркүйек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: