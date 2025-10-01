#Қазақстан
Қаржы

1 қазандағы саудада валюта бағамдары қалай өзгерді

Доллар, доллары, тенге, евро, разная валюта, разные валюты, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 16:17 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 1 қазанда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 549,15 (+0,08) теңгені құрады.

Рубль бағамы 6,66 теңгеге (+0,01) көтерілді.

Қытайдағы мерекелік күндерге байланысты юань бойынша сауда жүргізілген жоқ.

Ал айырбастау пункттерінде доллар 549,3–551,1 теңге, еуро 642,5–647,5 теңге, рубль 6,63–6,77 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда.

Әлемдік нарықта да мұнай бағасы өсіп жатыр.

Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,13 долларға қымбаттап, 66,16 долларды, ал Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркасының бір баррелі 0,09 долларға өсіп, 62,46 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 549,06 теңге, еуроны – 644,87 теңге, рубльді – 6,66 теңге деңгейінде бекіткен болатын.

