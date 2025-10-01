1 қазандағы саудада валюта бағамдары қалай өзгерді
Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 1 қазанда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 549,15 (+0,08) теңгені құрады.
Рубль бағамы 6,66 теңгеге (+0,01) көтерілді.
Қытайдағы мерекелік күндерге байланысты юань бойынша сауда жүргізілген жоқ.
Ал айырбастау пункттерінде доллар 549,3–551,1 теңге, еуро 642,5–647,5 теңге, рубль 6,63–6,77 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда.
Әлемдік нарықта да мұнай бағасы өсіп жатыр.
Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,13 долларға қымбаттап, 66,16 долларды, ал Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркасының бір баррелі 0,09 долларға өсіп, 62,46 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 549,06 теңге, еуроны – 644,87 теңге, рубльді – 6,66 теңге деңгейінде бекіткен болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript