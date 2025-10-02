#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
546.96
642.73
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
546.96
642.73
6.7
Қаржы

Доллар 550 теңгеге жақындап қалды: Ұлттық банк қандай шаралар қабылдауда

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2025 16:14 Фото: Zakon.kz
АҚШ доллары жаңа тарихи максимумдарды орнатқаннан кейін, қазақстандық валюта нарығы алғашқы айтарлықтай түзетуді көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кеше, 1 қазанда, KASE-дегі сауда-саттық америкалық валютаның көптен күткен әлсіреуін алып келді, бірақ сарапшылар бұл тек жаңа ықтимал 550 теңге деңгейін сынаудың алдындағы шегініс қана екенін ескертеді. USD/KZT жұбының алдағы қозғалысы тек Ұлттық банктің араласуға деген шешімділігіне байланысты болады.

Түзету нәтижелері және техникалық негіз

Сәрсенбіде Қазақстан қор биржасында (KASE) орташа түзету болды. Ол күні  доллар бағамы 549 теңгеден,  сауда жабыларда 547,31 теңгеге дейін төмендеп, 1,69 теңгеге немесе 0,3%-ға арзандады. Орташа өлшенген бағам 548,91 теңгеге дейін төмендеді.

Қыркүйек айының антирекордтары

Сәрсенбі күнгі уақытша нығаюға қарамастан, теңге үшін жалпы жағдай алаңдатарлық күйде қалып отыр. Бірінші несие бюросының деректеріне сәйкес, қыркүйектегі әлсіреу 2025 жылғы ең ірі құлдыраудың бірі болды (шілдеден кейінгі екінші орын).

1 қазан күні Ұлттық банк бекіткен доллардың ресми бағамы 549,06 теңгені құрады. Бұл қыркүйек басымен салыстырғанда 2%-ға, яғни 10,52 теңгеге жоғары және бұл – барлық бақылау кезеңіндегі ең жоғары мән. Еуро бағамы да тарихи максимумға жетіп, 644,87 теңге болды.

Айта кету керек, J.P.Morgan сарапшылары валюталық нарықтың критикалық аймақта екенін ескерткен. Олардың айтуынша, нарық қазір "сақтықпен әрекет етуде", бірақ егер 550 теңге деңгейін сынау Ұлттық банктің нақты әрекетін тудырмаса, USD/KZT жұбы тағы 1–2%-ға жоғарылауы мүмкін.

Ұлттық банктің жасырын тетігі: стерилизация және алтын

Курсқа бақылау тек тікелей интервенциялармен емес, сонымен қатар айналыс құралдары арқылы да жүзеге асады. Ұлттық банк өз шолуында алтын бағасының өсуі аясында отандық өндірушілерден алтын сатып алу үшін теңге эмиссиясы жүріп жатқанын, ал ликвидтілікті қайтарып алу (стерилизация) көлемдері соған сәйкес келмейтінін мойындады.

Бұл диспропорция қазақстандық валюта нарығында "қайтарылмаған ликвидтіліктің" – артық теңгенің жиналуына алып келеді, бұл өз кезегінде бағамға қысым көрсетуі мүмкін.

IV тоқсанда Ұлттық банк 1,4 трлн теңгені стерилизациялауды жоспарлап отыр, бұл орта есеппен айына 467 млрд теңге. Бұл көрсеткіш қаңтар–тамыз айларындағы орташа деңгейден 90%-ға жоғары. Бұл теңге үшін күшті қолдау факторы: жоспарланған стерилизация – артық теңгеге қарсы шетел валютасын нарыққа тарту деген сөз.

Қыркүйекте Ұлттық банк 1,04 млрд доллар көлемінде таза валюталық сату арқылы айтарлықтай қолдау көрсетті (квазимемлекеттік сектор 378 млн қосты). Алайда валюталық нарық реттеушінің стерилизация жоспарын қаншалықты нақты орындайтынын күтуде.

Трейдерлердің үміті

Форекс трейдерлері реттеушінің құрылымдық қысымдарға қарамастан курсты ұстап тұра алатынына сенетінін растайды.

Олардың болжамынша, қысқа мерзімде курс 540–550 теңге диапазонында қозғалады, ал түзетудің жақын мақсаты – 545 теңге.

Бұған дейін Қазақстандағы бағаның өсуін не тоқтата алатындығын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда доллар бағамы неге күрт өсті
14:23, 24 қыркүйек 2025
Қазақстанда доллар бағамы неге күрт өсті
"Жалған стоматология" ісі: БЖЗҚ-дан 46 млрд теңге жымқырғандар іздеуге жарияланды
16:34, Бүгін
"Жалған стоматология" ісі: БЖЗҚ-дан 46 млрд теңге жымқырғандар іздеуге жарияланды
2 қазан күнгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар арзандады.
15:54, Бүгін
2 қазан күнгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар арзандады.
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: