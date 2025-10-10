#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

Тұрғын үй бағасы рекорд жаңартты – Астанада "бірінші нарық", Алматыда – "екінші нарық" қымбаттады

Фото: freepik
2025 жылдың қыркүйегінде Астанада жаңадан салынған тұрғын үйдің бағасы бір айда 5,1%-ға өсті – бұл соңғы 10 жылдағы ең жоғары өсімдердің бірі. Бұдан жоғары айлық өсім тек екі рет – 2015 және 2022 жылдары тіркелген еді, ол кезде нарық девальвация мен геосаяси күйзелістерге жауап берген.

Алматы ма, әлде Астана ма: қай қалада арзан, қай қалада қымбат

Астанада жаңа тұрғын үйлердің бағасы тамыз айында да айтарлықтай өскен болатын, сондықтан күзгі динамика бұрын-соңды болмаған көрсеткішке жетті. Екінші нарықтағы өсім елордада әлдеқайда төмен – айына 2,2% ғана, дегенмен бұл да 2025 жылғы ең жоғары айлық өсім. Елордада жалдау ақысының өсу қарқыны тіпті бәсеңдеді: қыркүйекте +1,8%, тамызда +3,1% болған еді. Жалға алу бағасы Алматымен салыстырғанда төмен деңгейде қалып отыр.

Алматыда жаңа пәтерлер нарығы дерлік тоқтап тұр – қыркүйекте өсім бар-жоғы +0,1% ғана. Соңғы екі айда "бірінші нарық" өзгеріссіз қалғанмен, "екінші нарық" жанданды: айына +1,2%.

Бұл екі нарық арасындағы айырмашылық, болжам бойынша, сұраныстың қайта артуымен байланысты – жаңа үйлердің қымбаттауы мен ипотекалық мөлшерлемелердің жоғары болуына байланысты көптеген сатып алушылар дайын тұрғын үйлерге көше бастаған.

Ал жалдау нарығында кері жағдай байқалады: Алматыда пәтер жалдау ақысы 2,7%-ға өсті – бұл 2023 жылғы тамыздан бергі ең жоғары өсім. Сегмент маусымдық сұраныс пен халық миграциясына, әсіресе күзде – студенттер мен қызмет көрсету саласы қызметкерлері қалаға ағылған кезде өте құбылмалы.

Шымкентте тұрғын үй нарығында жылдық өсім 15%-ды құрады, ал тоқсандық өсім (+4,7%) сатып алушылардың оңтүстік қалаларға көшу үрдісін көрсетеді.

Өңірлік өсім көшбасшылары

Қазақстандағы жылжымайтын мүлік нарығындағы құрылыс белсенділігі мен инвестиция ағыны байқалған қалалар: Ақтөбе, Қызылорда, Павлодар және Қонаев.

Қызылордада тұрғын үй бағасы жылына 15%-дан астам өсті – бұл көрсеткіш инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге асуы мен өткен жылғы төмен база әсерінен туындаған.

Павлодар жылдық өсім бойынша рекорд орнатып отыр – шамамен 26,4%. Бұл инвестицияның қолжетімді өңірлерге ауысқанын білдіруі мүмкін.

Ал Өскемен, Петропавл, Семей мен Түркістан қалаларындағы нарықтар стагнация жағдайында: жылдық өсім 2%-дан аспайды. Бұл сұраныстың төмендігін және инвестициялық белсенділіктің шектеулі екенін көрсетеді.

Қарағанды мен Қостанайда жылдық өсім орташа – 3-5% аралығында. Бұл тұтынушылық инфляция деңгейіне жақын, яғни нақты табыста тұрғын үй бағасы тұрақты деуге болады.

Жалпы алғанда, 2025 жылы тұрғын үй нарығы баяу, бірақ тұрақты өсім кезеңінде. 2022-2023 жылдардағы баға шоктарынан кейін өсім қарқыны біртіндеп тұрақталып келеді.

Тағы бір қызықты факт: 2020 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда, түзетулерді ескерсек те, соңғы бес жылда Қазақстанда тұрғын үй бағасы шамамен 60%-ға қымбаттаған.

2025 жылдың қыркүйегіндегі тұрғын үйдің орташа бағасы

Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша: Қазақстанда жаңа тұрғын үйдің орташа бағасы – 549,4 мың теңге/ш.м. Ал, екінші нарықтағы баға – 567 мың теңге/ш.м. Жайлылығы бар жалдамалы тұрғын үй – орта есеппен 4 750 теңге/ш.м.

Ең қымбат қалалар – дәстүрлі түрде Астана мен Алматы. Бұл қалаларда:

  • Жаңа тұрғын үйдің 1 ш.м. бағасы 650 мың теңгеден асты,
  • Екінші нарықта – 678–701 мың теңге.

Шымкент үшінші орында: жаңа тұрғын үйдің бағасы 515 мың теңге. Алайда, мұнда сирек кездесетін жағдай байқалады – екінші нарықтағы баға төмен (457,6 мың теңге), бұл ескі қордың белсенді сатылып жатқанын білдіреді.

Ақтауда жаңа тұрғын үй – 446 мың теңге, Бірақ екінші нарықтағы бағалар – бар-жоғы 342,5 мың теңге. Бұл теңіз жағалауындағы жаңа қымбат үйлер мен ескі аудандардағы үйлер арасындағы теңгерімсіздікпен түсіндіріледі.

Атырауда екі нарықтағы баға шамалас: Жаңа тұрғын үй – 505 мың теңге, екінші нарық – 495 мың теңге.

Орташа баға деңгейіндегі қалалар: Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Семей – бұл қалаларда жаңа тұрғын үйдің 1 шаршы метрі 370-460 мың теңге аралығында.

Ең төмен бағалар мына қалаларда тіркелді:

  • Орал – 299 мың теңге
  • Қызылорда – 386 мың теңге
  • Түркістан – 339 мың теңге

Бұған дейін Қазақстандағы ең жоғары жалақы алатын жас мамандар аталғанын жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
