#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Қаржы

Ұлттық банк қараша айында базалық мөлшерлемені қайта көтеруі мүмкін

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2025 13:32 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Қазақстан Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов 10 қазан күні базалық мөлшерлеменің көтерілуіне қатысты өткен брифинг барысында қараша айында мөлшерлемені қайта арттыру мүмкін екенін жоққа шығармады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Біз мөлшерлемені әрі қарай қатаңдатамыз ба? Егер қажет болса, иә, қатаңдатамыз", – деді Сүлейменов.

Оның айтуынша, егер инфляцияның қарқыны баяуламаса, баға тұрақтылығын қамтамасыз ету және ақша-кредит шарттарын ұстап тұру үшін мөлшерлемені тағы көтеруге тура келеді.

"Қараша айында бізде болжамдық раунд өтеді. Сол кезде барлық модельдер жаңартылып, экономикалық жағдайдың толық суретін көреміз", – деп атап өтті Ұлттық банк басшысы.

Айта кетейік, бүгін Қазақстан Ұлттық банкі базалық мөлшерлемені 1,5 пайыздық тармаққа көтеріп, 18% деңгейінде белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Базалық мөлшерлеме көтерілуі мүмкін – ҚҰБ төрағасы
15:21, 29 тамыз 2025
Базалық мөлшерлеме көтерілуі мүмкін – ҚҰБ төрағасы
Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 16%-ға көтерді
15:14, 26 қазан 2022
Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 16%-ға көтерді
Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 16%-ға дейін төмендетті
13:23, 06 қазан 2023
Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 16%-ға дейін төмендетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: