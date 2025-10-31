#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Қаржы

31 қазандағы Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 12:41 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылдың 31 қазанындағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа өлшенген айырбастау бағамдарының тізімін жасады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметтері бойынша, доллар бағамы 530,07 теңге, еуро 615,2 теңге, ал рубль 6,58 теңгені құрайды.

Астана

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамдары

Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы 529,5 теңге, ал сату бағамы 535,5 теңгені құрайды.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамдары

Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы 612,5 теңге, ал сату бағамы 619,5 теңгені құрайды.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамдары

Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы 6,46 теңге, ал сатудың орташа бағамы 6,61 теңгені құрайды.

Алматы

Айырбастау пункттеріндегі доллар айырбастау бағамдары

Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы 531,5 теңгені, ал сатудың орташа бағамы 533,9 теңгені құрайды.

Айырбастау пункттеріндегі еуро айырбастау бағамдары

Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 614,5 теңгені, ал сатудың орташа бағамы 6,61 теңгені құрайды.

Айырбастау пункттеріндегі рубль айырбастау бағамдары

Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы 6,49 теңгені, ал сатудың орташа бағамы 6,65 теңгені құрайды.

Шымкент

Айырбастау пункттеріндегі доллар айырбастау бағамдары

Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы 531,9 теңгені, ал сатудың орташа бағамы 534 теңгені құрайды.

Айырбастау пункттеріндегі еуро айырбастау бағамдары

Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы 614,4 теңгені, ал сатудың орташа бағамы 622,2 теңгені құрайды.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамдары

Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы 6,52 теңгені, ал сатудың орташа бағамы 6,60 теңгені құрайды.

Көрсетілген валюта бағамдары тек жазбаша түрде берілген уақыттағы ағымдағы бағамдар. Шетел валютасының бағамдары уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
27 қазандағы Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары
12:02, 27 қазан 2025
27 қазандағы Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары
29 қазандағы Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары
12:39, 29 қазан 2025
29 қазандағы Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары
24 қазандағы Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары
10:57, 24 қазан 2025
24 қазандағы Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: