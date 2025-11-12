Қазақстанда жұмыс берушілер миллион теңге жалақы төлеуге дайын мамандар кімдер
Министрліктің мәліметі бойынша, жұмыс берушілер ұсынатын ең жоғары жалақылар келесі лауазымдарда тіркелген:
- Өндіріс басшысының орынбасары – шамамен 1 млн теңге
- Компьютерлік ойын дизайнері – шамамен 990 мың теңге
- Омбудсмен – шамамен 990 мың теңге
Ал ең жоғары еңбек ақы күтетін мамандар келесі лауазымдарда:
- Сауда әуе кемелерінің пилоты – шамамен 2,8 млн теңге
- Өрт қауіпсіздігі бойынша тау жұмысшысы – шамамен 2 млн теңге
- Басқарма төрағасының орынбасары – шамамен 1,8 млн теңге
"Ұсынылатын және күтілетін жалақы деңгейлері арасындағы айырмашылық әлі де сақталады, әсіресе басқару және техникалық салаларда", – деп хабарлады Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі.
Қазанда Enbek.kz Электрондық еңбек биржасында жұмыс берушілер 132 мың бос орын жариялады, ал 114,1 мың түйіндеме орналастырылды. Қыркүйек айымен салыстырғанда сұраныс 4,5% (-6,2 мың), ал ұсыныс 12,6% (-16,5 мың) төмендеді.
Салыстырмалы түрде белсенділік төмендегенімен, еңбек нарығы тұрақтылығын сақтап отыр, және сұраныс пен ұсыныстың қатынасы теңгерімді болып отыр.
Ведомствоның деректері бойынша, жарияланған бос орындардың ең көп саны білім беру саласына тиесілі – 41,1 мың (31%), кейінгі орында әртүрлі қызметтер – 17,5 мың (13%), денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету – 11,7 мың (9%) тұр.
Бұл салалар барлық бос орындардың шамамен жартысын құрайды, бұл әлеуметтік сектордың жұмыспен қамтуды қамтамасыз етудегі негізгі рөлін көрсетеді.
2025 жылғы қазан айында, ҚР Еңбек министрлігінің мәліметінше, жұмыс берушілер көбінесе орташа біліктілік деңгейіндегі мамандарды іздеген – 64,4 мың бос орын, ал жоғары біліктілікті мамандарға – 34,7 мың, төмен біліктілікті мамандарға – 32,9 мың бос орын ұсынылған. Жұмыс іздеушілердің түйіндемелері де осылай бөлінген: орташа біліктілік деңгейінде – 47,7 мың, жоғарыда – 40,6 мың, төменде – 25,8 мың.
Бұл сұраныс пен ұсыныстың құрылымдық теңгерімге ие екенін және біліктілік деңгейлері бойынша айқын дисбаланс жоқ екенін көрсетеді.
Сондай-ақ, қазанда өңірлер бойынша сұраныс пен ұсыныс деңгейінің сәйкес келуі байқалды: жұмыс берушілер мен іздеушілердің белсенділігі біркелкі таралды, бұл өңірлік еңбек нарығы құрылымының тұрақтылығы туралы сигнал береді.
Ең көп бос орын Туркестан облысында (12 мың), Астанада (11,4 мың) және Жамбыл облысында (8,8 мың) орналастырылса, түйіндемелер бойынша көшбасшылар – Туркестан облысы (13,4 мың), Астана (9,1 мың) және Қызылорда облысы (8,3 мың).
Жас ерекшелігі бойынша, МТСЗН деректеріне сәйкес, барлық түйіндемелердің жартысы (51,4 мың немесе 45%) 34 жасқа дейінгі азаматтардан. 35–44 жас аралығындағы іздеушілер – 26% (29,2 мың), 45–54 жас – 19% (21,8 мың), 55 жастан асқандар – 10% (11,7 мың). Әйелдер дәстүрлі түрде белсенді болып келеді – барлық түйіндемелердің 52%-ы оларға тиесілі.
"Қазан айында ең сұранысқа ие мамандықтар – жоғары біліктілік талап ететіндер: тәрбиешілер (1,8 мың бос орын), бухгалтерлер (1,1 мың) және математика мұғалімдері (1 мың). Орта деңгейдегі мамандар арасында белсенді сұранысқа ие мамандықтар: қазандық операторлары (6,9 мың), дала қызметкерлері (2,2 мың) және медбикелер (1,9 мың). Жұмыс іздеушілер арасында құрылым ұқсас болды: жоғары біліктілік деңгейінде – бухгалтер (2,2 мың), заңгер (1,6 мың), тәрбиеші (1,6 мың), орта деңгейде – қазандық операторлары (3,7 мың), медбикелер (1,9 мың) және автокөлік жүргізушілері (1,6 мың)", – деп хабарлады Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі.
Жалпы, ведомство атап өткендей, қазан айында еңбек нарығы тұрақтылық көрсетті: сұраныс пен ұсыныс өңірлер бойынша және біліктілік деңгейі бойынша біркелкі бөлінді.
"Әлеуметтік бағытталған салалар (білім беру, денсаулық сақтау және қызмет көрсету) жұмыспен қамтудың негізгі рөлін сақтап отыр. Белсенділік көрсеткіштерінің жұмсақ ауытқулары еңбек нарығының жазғы маусымнан кейін тұрақтанғанын және сұраныс пен ұсыныстың теңгерімін қалыптастырғанын көрсетеді", – деп атап өтті Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі.