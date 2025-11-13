Қазақстанда онлайн-төлемдер көлемі соңғы бес жылда 10 есе өсті
2025 жылдың алғашқы 9 айында транзакциялар көлемі 1 квадриллион теңгеден асты. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов Алматыда өтіп жатқан Central Asia Fintech Summit форумында хабарлады.
Форумда Тимур Сүлейменов клиентті онлайн сәйкестендіруден бастап банк шотын ашу, несие рәсімдеу, төлем жасау және мемлекеттік қызметтер алу сияқты қызметтердің цифрлық форматта қолжетімді екенін атап өтті. Қазір Ұлттық банк базасында ай сайын шамамен 4 миллион өтінішті өңдейтін биометриялық сәйкестендіру сервисі жұмыс істейді, деп жазады qazaqstan.tv.
"Цифрлық активтер қаржы жүйесінің толыққанды бөлігі болуы керек. Оларды дұрыс интеграциялау оңай емес. Біз бөлек нарық құруды көздемейміз, керісінше оны қолданыстағы қаржы жүйесіне біртіндеп енгіземіз. Бұл процесте ашықтық, сенімділік және бірыңғай бақылау стандарттары сақталады." Тимур Сүлейменов, ҚР Ұлттық банкі төрағасы
Жыл соңына дейін цифрлық активтерді айналымға енгізу, токендеу және цифрлық қаржы құралдарының айналымын реттеу мақсатында заңнамаға өзгерістер енгізу жоспарланып отыр. Қазіргі таңда токендеу мен стейблкоинге қатысты 15 жоба сынақтан өтіп жатыр. Саммит барысында "жасыл токен" жобасы таныстырылды.
"Жасыл токен – экологиялық тұрақтылықты арттыруға және қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға бағытталған цифрлық актив. Ол қарапайым инвестициялық токендерден ерекшеленеді, себебі қаржылық табыстылық пен экологиялық әсерді біріктіреді." Берік Шолпанқұлов, ҚР Ұлттық банкі төрағасының орынбасары
Саммит кезінде бірыңғай QR-код арқылы төлем жасау жүйесі іске қосылды. Сонымен қатар, Ұлттық банк пен Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі алдағы 5 жылға арналған қаржы саласын цифрландыру стратегиясын бекітті. Бұл құжат елдегі барлық цифрлық қаржы бастамаларын біріктіріп, саланы әрі қарай дамытуға бағытталған.