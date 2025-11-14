#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Қаржы

14 қарашадағы саудада доллар бағамы төмендеуді жалғастырды

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 15:46 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 14 қарашада сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 522,19 теңгені құрап, тағы 1,92 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,44 теңгеге дейін төмендеді (-0,03).

Қытай юанінің бағамы 73,68 теңгені құрады (-0,18).

Обмен пунктерінде долларды 523,5–525,3 теңгеге сатып алып/сатуда. Еуро – 606,4–610,5 теңге, рубль – 6,39–6,50 теңге.

14 қарашадағы саудада әлемдік мұнай бағасы өсуде.

Қаңтар фьючерсі Brent маркалы мұнайы 1,5% қымбаттап, барреліне 63,90 доллар болды.

Желтоқсан жеткізілімі бойынша WTI мұнайы 1,5% өсіп, барреліне 59,55 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 524,32 теңге, еуроны – 609,05 теңге, рубльді – 6,52 теңге деңгейінде белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаевты Ташкентте қарсы алу рәсімі қалай өтті
16:53, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаевты Ташкентте қарсы алу рәсімі қалай өтті
8 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуді жалғастырды
16:13, 08 қыркүйек 2025
8 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуді жалғастырды
1 шілдеде доллар бағамы төмендеуді жалғастырды
16:07, 01 шілде 2025
1 шілдеде доллар бағамы төмендеуді жалғастырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: