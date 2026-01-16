16 қаңтардағы саудада доллар бағамы өсуін жалғастырды
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 512,16 теңгені құрап, 1,05 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы да қымбаттап, 6,56 теңгеге жетті (+0,03).
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 73,43 теңгені құрады (+0,17).
Айырбас пункттерінде доллар 512,3–514,7 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда.
Еуро – 593,9–598,2 теңге,
Рубль – 6,44–6,55 теңге аралығында саудалануда.
16 қаңтардағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы төмендеді.
Атап айтқанда, наурыз айында жеткізілетін Brent маркалы мұнай фьючерстері 4,2%-ға арзандап, бір баррелі 63,8 долларға дейін түсті.
Ал америкалық West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнай бағасы 0,3%-ға төмендеп, баррелі 59,04 долларды құрады.
Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 510,95 теңге, еуроны – 594,49 теңге, рубльді – 6,5 теңге деңгейінде белгілеген болатын.