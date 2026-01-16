#Халық заңгері
Қаржы

16 қаңтардағы саудада доллар бағамы өсуін жалғастырды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 15:55 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 16 қаңтарда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 512,16 теңгені құрап, 1,05 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы да қымбаттап, 6,56 теңгеге жетті (+0,03).

Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 73,43 теңгені құрады (+0,17).

Айырбас пункттерінде доллар 512,3–514,7 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда.

Еуро – 593,9–598,2 теңге,

Рубль – 6,44–6,55 теңге аралығында саудалануда.

16 қаңтардағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы төмендеді.

Атап айтқанда, наурыз айында жеткізілетін Brent маркалы мұнай фьючерстері 4,2%-ға арзандап, бір баррелі 63,8 долларға дейін түсті.

Ал америкалық West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнай бағасы 0,3%-ға төмендеп, баррелі 59,04 долларды құрады.

Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 510,95 теңге, еуроны – 594,49 теңге, рубльді – 6,5 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
