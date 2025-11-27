#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Қаржы

Ұлттық қор мен алтын-валюта қорындағы шамамен 300 млн АҚШ доллары криптоактивтерге салынбақ

Криптоактив, Ұлттық қор, алтын-валюта қоры, 300 млн АҚШ доллары, Берік Шолпанқұлов , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 17:24 Сурет: freepik
Ұлттық Банк төрағасының орынбасары Берік Шолпанқұлов 2025 жылғы 27 қарашада Сенатта өткен брифинг барысында Ұлттық қор мен алтын-валюта резервтері қаражаттарының бір бөлігін криптоактивтерге салу жөніндегі жоспарға қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған жоспар туралы Мәжілісте қараша айында айтылған, осы негізге алған журналистер мұндай салымның қаржылық қауіпсіздік тұсына қатысты түсініктеме беруді сұрады.

"Бұл криптоактивтер құнды қағаздар нарығына орналастырылатын біздің активтермен, бағалы қағаздармен, өндірістік активтермен ұқсас. Егер ол перспективті және жоғары табысты актив болатынына көз жеткізсек, яғни болашақта оңтайлы нәтиже беретінін көрсек, онда тиісті қаражатты салуды қарастырамыз", - деді Берік Шолпанқұлов.

Бұл тұрғыда журналистер қанша қаражат қарастырылып отырғанын сұрады.

"Қазір нақты айту қиын. Дегенмен, шамамен 300 млн АҚШ доллары болуы ықтимал", - деді Ұлттық Банк төрағасының орынбасары.

Айта кетсек, Қазақстанда құны 40 млрд теңгеден асатын тәркіленген криптоактивтер бар, алайда олар әлі тиімді пайдаланылмай отыр. Осыған байланысты Мәжіліс депутаттары Ұлттық банк жанынан мемлекеттік криптовалюта резервін құру бастамасын көтерді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
2025 жылы цифрлық активтер индустриясынан ел бюджетіне 7,7 млрд теңге кіріс түскен
17:39, Бүгін
2025 жылы цифрлық активтер индустриясынан ел бюджетіне 7,7 млрд теңге кіріс түскен
Ұлттық банкте мобильді аударымдар мониторингінің шегі туралы қызу талқылау жүріп жатыр
16:31, 30 қаңтар 2025
Ұлттық банкте мобильді аударымдар мониторингінің шегі туралы қызу талқылау жүріп жатыр
Қазақстанның алтын-валюта қоры туралы мәліметтер жарияланды
13:50, 09 ақпан 2023
Қазақстанның алтын-валюта қоры туралы мәліметтер жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: