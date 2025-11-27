Ұлттық қор мен алтын-валюта қорындағы шамамен 300 млн АҚШ доллары криптоактивтерге салынбақ
Ұлттық Банк төрағасының орынбасары Берік Шолпанқұлов 2025 жылғы 27 қарашада Сенатта өткен брифинг барысында Ұлттық қор мен алтын-валюта резервтері қаражаттарының бір бөлігін криптоактивтерге салу жөніндегі жоспарға қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған жоспар туралы Мәжілісте қараша айында айтылған, осы негізге алған журналистер мұндай салымның қаржылық қауіпсіздік тұсына қатысты түсініктеме беруді сұрады.
"Бұл криптоактивтер құнды қағаздар нарығына орналастырылатын біздің активтермен, бағалы қағаздармен, өндірістік активтермен ұқсас. Егер ол перспективті және жоғары табысты актив болатынына көз жеткізсек, яғни болашақта оңтайлы нәтиже беретінін көрсек, онда тиісті қаражатты салуды қарастырамыз", - деді Берік Шолпанқұлов.
Бұл тұрғыда журналистер қанша қаражат қарастырылып отырғанын сұрады.
"Қазір нақты айту қиын. Дегенмен, шамамен 300 млн АҚШ доллары болуы ықтимал", - деді Ұлттық Банк төрағасының орынбасары.
Айта кетсек, Қазақстанда құны 40 млрд теңгеден асатын тәркіленген криптоактивтер бар, алайда олар әлі тиімді пайдаланылмай отыр. Осыған байланысты Мәжіліс депутаттары Ұлттық банк жанынан мемлекеттік криптовалюта резервін құру бастамасын көтерді.
