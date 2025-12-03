#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
508.2
589.82
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
508.2
589.82
6.54
Қаржы

Архив қызметкерлерінің жалақысы өседі

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 09:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстанда архив саласы мамандарының жалақысы 1,5 есе артпақ. Сондай-ақ ауылдық жерде жұмыс істейтін архив қызметкерлеріне 25 пайыз көлемінде қосымша төлем заңмен бекітіледі.

Бұл туралы Сенаттағы Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің отырысында айтылды.

Депутаттар талқылаған заң жобасы Ұлттық архив қорын сақтау, оны цифрландыру және жас ұрпақты дәстүрлі емес құндылықтарды насихаттайтын ықпалдан қорғауға бағытталған, деп жазады qazaqstan.tv.

Құжатта мемлекеттік архивтерге "Ұлттық" мәртебесін беру, саланы жаңғырту және құжаттарды сақтау қауіпсіздігін арттыру шаралары көзделген. Сонымен қатар тәжірибелік-конструкторлық, жобалау-сметалық және қала құрылысына қатысты материалдарды Ұлттық мұрағат қорының құрамына енгізу ұсынылып отыр.

Сенат депутаты Руслан Рүстемовтың айтуынша, өзгерістер жалақыны 1,75 коэффициент бойынша арттыруға және архивтердің материалдық-техникалық базасын жақсартуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ азаматтардың жеке деректерін қорғау нормалары күшейтіліп, үшінші тұлғаларға құпия мәлімет беруге шектеу қойылады.

Балаларды зиянды ақпараттан қорғау – негізгі түзетулердің бірі

Заң жобасы балаларды зиянды контенттен қорғауға да басымдық береді. Педофилияны немесе дәстүрлі емес бағдарды насихаттайтын материалдардың қоғамда, медиада және интернетте таралуына тосқауыл қою шаралары күшейтілмек.

Құжат Сенаттың бейсенбі күнгі жалпы отырысында қаралады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда мәдениет саласы қызметкерлерінің жалақысы өседі
17:41, 09 тамыз 2023
Алматыда мәдениет саласы қызметкерлерінің жалақысы өседі
Балабақша тәрбиешілерінің 97%-ының жалақысы тағы 30% өседі
14:10, 14 тамыз 2023
Балабақша тәрбиешілерінің 97%-ының жалақысы тағы 30% өседі
Табиғат қорғау мекемелері қызметкерлерінің жалақысы 25%-ға көтеріледі
17:50, 11 шілде 2025
Табиғат қорғау мекемелері қызметкерлерінің жалақысы 25%-ға көтеріледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: