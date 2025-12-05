#Халық заңгері
Қаржы

Қазақстанда 1600 АЕК-ке дейінгі қарызы бар азаматтардың банкроттық рәсімін қысқарту жоспарлануда

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 16:50 Фото: freepik
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов 2025 жылғы 5 желтоқсанда ҚР Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте бүгінгі күнге дейін қанша қазақстандық банкрот деп танылғанын айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ержан Біржановтың сөзінше, 2023 жылғы 3 наурыздан бастап жеке тұлғалардың банкроттық механизмі іске қосылған сәттен бері 51 мыңнан астам қазақстандық банкрот деп танылды. Оларға қатысты қарыздар 188 млрд теңге көлемінде тізімнен шығарылды.

"Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заңнаманы жетілдіру жұмыстары жалғасуда. Атап айтқанда, қазіргі уақытта Мәжіліс депутаттары қарастырып, қабылдаған түзетулерге сәйкес ломбарлар кредиторлар тізімінен шығарылып, 5 жылдан астам уақыт өтпей, 1600 АЕК-ке дейін қарызы бар азаматтарға банкроттық рәсімнің мерзімі қысқартылды", – деді ол.

Еске салсақ, 2025 жылғы 5 қарашада Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрайымы Мадина Әбілқасымова Қазақстанда жаңа несие амнистиясының мүмкіндігі туралы айтып берген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
