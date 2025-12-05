#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстандықтардың салық бойынша қанша қарызы бар

Қазақстандықтардың салық бойынша қанша қарызы бар, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 18:08 Сурет: Zakon.kz
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов 2025 жылғы 5 желтоқсанда ОКҚ-де өткен брифингте қазақстандықтардың салық қарызы туралы мәліметті жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл сұрақты журналистер қойды. Олар қазақстандықтар ең көп қарыз жинаған салық түрлері туралы сұрады.

"2025 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша жеке тұлғалардың мүлік салығы мен көлік салығы бойынша 827 мың қазақстандықтың берешегі 23 млрд теңге болып отыр. Оның ішінде негізгі қарыз – 15 млрд теңге, өсімпұл – 8,2 млрд теңге. Қарыздың негізгі бөлігі көлік салығына тиесілі – 13,5 млрд теңге, бұл барлық берешектің 90%-ы", - деді Ержан Біржанов.

Еске салайық, бұған дейін қаржы вице-министрі Ержан Біржанов салық бойынша қарызды өндіріп алу және салықтық жеңілдіктер беру тәртібіндегі өзгерістер туралы айтқан еді.

Айдос Қали
