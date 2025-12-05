Қазақстандықтардың салық бойынша қанша қарызы бар
Сурет: Zakon.kz
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов 2025 жылғы 5 желтоқсанда ОКҚ-де өткен брифингте қазақстандықтардың салық қарызы туралы мәліметті жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл сұрақты журналистер қойды. Олар қазақстандықтар ең көп қарыз жинаған салық түрлері туралы сұрады.
"2025 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша жеке тұлғалардың мүлік салығы мен көлік салығы бойынша 827 мың қазақстандықтың берешегі 23 млрд теңге болып отыр. Оның ішінде негізгі қарыз – 15 млрд теңге, өсімпұл – 8,2 млрд теңге. Қарыздың негізгі бөлігі көлік салығына тиесілі – 13,5 млрд теңге, бұл барлық берешектің 90%-ы", - деді Ержан Біржанов.
Еске салайық, бұған дейін қаржы вице-министрі Ержан Біржанов салық бойынша қарызды өндіріп алу және салықтық жеңілдіктер беру тәртібіндегі өзгерістер туралы айтқан еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript