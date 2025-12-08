#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
508.3
592.17
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
508.3
592.17
6.63
Қаржы

Доллардың бағамы 8 желтоқсандағы саудада қайта өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 15:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 8 желтоқсанда сағат 15:30-да шетел валютасы бойынша күндік сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақты орташа бағамы 508,30 теңге болып, 3,69 теңгеге өсті.

Ресей рублі 6,63 теңгеге (+0,02) дейін қымбаттады.

Қытай юанінің таңертеңгі саудадағы бағамы 71,83 теңге (+0,12) болды.

Ауыстыру пункттерінде долларды 510,7-513,5 теңгеден сатып алады/сатады, еуро – 591,9-597,6 теңге, рубль – 6,49-6,61 теңге аралығында.

Әлемдік мұнай бағасы 8 желтоқсан саудасында өсті.

Лондондағы ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнайдың ақпан айына арналған фьючерстерінің бағасы баррельге $63,82 жетіп, алдыңғы сауданың жабылуына қарағанда 0,11% жоғарылады.

Нью-Йорк тауар биржасындағы (NYMEX) WTI маркалы мұнайдың қаңтар айына арналған фьючерстері 0,12% қымбаттап, баррельге $60,15 болды.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 504,49 теңге, еуро – 587,73 теңге, рубль – 6,57 теңге деп белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
БҚО әкімі өзінің резиденцияда тұрып жатқаны туралы сыбысқа қатысты пікір білдірді
19:29, Бүгін
БҚО әкімі өзінің резиденцияда тұрып жатқаны туралы сыбысқа қатысты пікір білдірді
4 желтоқсандағы саудада доллар бағамы қайта көтеріле бастады
15:36, 04 желтоқсан 2024
4 желтоқсандағы саудада доллар бағамы қайта көтеріле бастады
Доллар қайта көтерілді, мұнай бағасы төмендеді
15:54, 21 қараша 2025
Доллар қайта көтерілді, мұнай бағасы төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: