Доллардың бағамы 8 желтоқсандағы саудада қайта өсті
Сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақты орташа бағамы 508,30 теңге болып, 3,69 теңгеге өсті.
Ресей рублі 6,63 теңгеге (+0,02) дейін қымбаттады.
Қытай юанінің таңертеңгі саудадағы бағамы 71,83 теңге (+0,12) болды.
Ауыстыру пункттерінде долларды 510,7-513,5 теңгеден сатып алады/сатады, еуро – 591,9-597,6 теңге, рубль – 6,49-6,61 теңге аралығында.
Әлемдік мұнай бағасы 8 желтоқсан саудасында өсті.
Лондондағы ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнайдың ақпан айына арналған фьючерстерінің бағасы баррельге $63,82 жетіп, алдыңғы сауданың жабылуына қарағанда 0,11% жоғарылады.
Нью-Йорк тауар биржасындағы (NYMEX) WTI маркалы мұнайдың қаңтар айына арналған фьючерстері 0,12% қымбаттап, баррельге $60,15 болды.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 504,49 теңге, еуро – 587,73 теңге, рубль – 6,57 теңге деп белгіледі.