Доллар қайта көтерілді, мұнай бағасы төмендеді
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 21 қарашада сағат 15:30-да шетел валютасы бойынша күндік сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақталған орташа бағамы 518,66 теңге болды, бұл 0,37 теңгеге өскенін көрсетеді.
Ресей рублі 6,59 теңгеге (+0,14) өсті.
Қытай юанінің таңертеңгілік саудадағы бағамы 72,89 теңге (+0,06) болды.
Ауыстыру пункттерінде долларды сатып алу/сату бағамы 519,4–521,3 теңге, еуро – 598,1–602,7 теңге, рубль – 6,44–6,55 теңге аралығында.
Әлемдік мұнай бағалары 21 қарашада төмендеді.
Мысалы, Лондон биржасында Brent маркалы мұнай бағасы 2,19%-ға төмендеп, баррельге $61,99 болды.
Сондай-ақ, 2026 жылғы қаңтардағы жеткізілімге арналған WTI маркалы мұнай фьючерсі 2,51%-ға арзандап, баррельге $57,52 құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 518,19 теңге, еуроны – 597,32 теңге, рубльді – 6,43 теңге деп белгіледі.
