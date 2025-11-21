#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Қаржы

Доллар қайта көтерілді, мұнай бағасы төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 15:54 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 21 қарашада сағат 15:30-да шетел валютасы бойынша күндік сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақталған орташа бағамы 518,66 теңге болды, бұл 0,37 теңгеге өскенін көрсетеді.

Ресей рублі 6,59 теңгеге (+0,14) өсті.

Қытай юанінің таңертеңгілік саудадағы бағамы 72,89 теңге (+0,06) болды.

Ауыстыру пункттерінде долларды сатып алу/сату бағамы 519,4–521,3 теңге, еуро – 598,1–602,7 теңге, рубль – 6,44–6,55 теңге аралығында.

Әлемдік мұнай бағалары 21 қарашада төмендеді.

Мысалы, Лондон биржасында Brent маркалы мұнай бағасы 2,19%-ға төмендеп, баррельге $61,99 болды.

Сондай-ақ, 2026 жылғы қаңтардағы жеткізілімге арналған WTI маркалы мұнай фьючерсі 2,51%-ға арзандап, баррельге $57,52 құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 518,19 теңге, еуроны – 597,32 теңге, рубльді – 6,43 теңге деп белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақтөбеде бес бала жетім қалды: полиция ата-ананың өліміне қатысты тергеу жүргізіп жатыр
16:25, Бүгін
Ақтөбеде бес бала жетім қалды: полиция ата-ананың өліміне қатысты тергеу жүргізіп жатыр
21 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы кезекті рет төмендеді
16:09, 21 тамыз 2025
21 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы кезекті рет төмендеді
Доллар мен рубльдің бағасы 19 қыркүйекте төмендеді
15:56, 19 қыркүйек 2025
Доллар мен рубльдің бағасы 19 қыркүйекте төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: