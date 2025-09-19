Доллар мен рубльдің бағасы 19 қыркүйекте төмендеді
Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 19 қыркүйекте сағат 15:30-та шетел валюталары бойынша күндік сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақты орташа курсы – 541,19 теңге, яғни 0,09 теңгеге төмендеді.
Рубльдің курсы 6,51 теңгеге төмендеді.
Қытай юанінің салмақты орташа курсы таңертеңгі саудада 76,12 теңге болды (-0,08 теңге).
Алыс айырбастау пункттерінде:
- Доллар – сатып алу/сату: 541,3–543,7 теңге
- Евро – 637–641 теңге
- Рубль – 6,41–6,53 теңге
Сонымен қатар, әлемдік мұнай бағалары 19 қыркүйекте төмендеді.
Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың баррелі 0,28 долларға арзандап, 67,16 долларға жетті.
Нью-Йорктағы NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай 0,36 долларға арзандап, 63,21 долларға сатылды.
Таңертең Ұлттық банк белгілеген курс:
Доллар – 541,34 теңге
Евро – 640,73 теңге
Рубль – 6,53 теңге
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript