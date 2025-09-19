#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Қаржы

Доллар мен рубльдің бағасы 19 қыркүйекте төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 15:56 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 19 қыркүйекте сағат 15:30-та шетел валюталары бойынша күндік сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақты орташа курсы – 541,19 теңге, яғни 0,09 теңгеге төмендеді.

Рубльдің курсы 6,51 теңгеге төмендеді.

Қытай юанінің салмақты орташа курсы таңертеңгі саудада 76,12 теңге болды (-0,08 теңге).

Алыс айырбастау пункттерінде:

  • Доллар – сатып алу/сату: 541,3–543,7 теңге
  • Евро – 637–641 теңге
  • Рубль – 6,41–6,53 теңге

Сонымен қатар, әлемдік мұнай бағалары 19 қыркүйекте төмендеді.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың баррелі 0,28 долларға арзандап, 67,16 долларға жетті.

Нью-Йорктағы NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай 0,36 долларға арзандап, 63,21 долларға сатылды.

Таңертең Ұлттық банк белгілеген курс:

Доллар – 541,34 теңге

Евро – 640,73 теңге

Рубль – 6,53 теңге

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
