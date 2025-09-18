#Қазақстан
Қаржы

18 қыркүйекте доллардың орташа курсы 541,34 теңгеге жетті

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 15:43 Фото: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 18 қыркүйекте сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндік сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақты орташа курсы 541,34 теңге болды, бұл 0,21 теңгеге жоғарылады.

Рубль курсы 6,52 теңгеде қалды.

Қытай юанінің салмақты орташа курсы таңертеңгі саудада 76,20 теңге (+0,06) болды.

Валюта айырбастау пункттерінде доллар 541,1–543,5 теңгеден, еуро – 638,5–642,5 теңгеден, рубль – 6,41–6,53 теңгеден сатып алынады/сатылады.

Дүниежүзілік мұнай бағалары 18 қыркүйекте төмендеді.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың бағасы 0,31 долларға төмендеп, баррельге 67,64 долларға жетті.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай 0,35 долларға арзандап, баррельге 63,7 долларға дейін түсті.

Таңертең Ұлттық банк долларды 541,01 теңгеден, еуроны – 640,34 теңгеден, рубльді – 6,52 теңгеден белгіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
