18 қыркүйекте доллардың орташа курсы 541,34 теңгеге жетті
Сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақты орташа курсы 541,34 теңге болды, бұл 0,21 теңгеге жоғарылады.
Рубль курсы 6,52 теңгеде қалды.
Қытай юанінің салмақты орташа курсы таңертеңгі саудада 76,20 теңге (+0,06) болды.
Валюта айырбастау пункттерінде доллар 541,1–543,5 теңгеден, еуро – 638,5–642,5 теңгеден, рубль – 6,41–6,53 теңгеден сатып алынады/сатылады.
Дүниежүзілік мұнай бағалары 18 қыркүйекте төмендеді.
Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың бағасы 0,31 долларға төмендеп, баррельге 67,64 долларға жетті.
Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай 0,35 долларға арзандап, баррельге 63,7 долларға дейін түсті.
Таңертең Ұлттық банк долларды 541,01 теңгеден, еуроны – 640,34 теңгеден, рубльді – 6,52 теңгеден белгіледі.