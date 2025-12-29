#Халық заңгері
Қаржы

Америкалық әнші Бейонсе миллиардер атанды

29.12.2025 19:58
Америкалық әнші Бейонсенің байлығы 1 миллиард долларға жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осылайша әнші күйеуі Jay-Z, сондай-ақ Рианна, Тейлор Свифт және Брюс Спрингстин сынды миллиардер музыканттардың қатарына қосылды, деп жазады Forbes.

Басылым атап өткендей, әнші капиталының өсімінде кең масштабты гастрольдер шешуші рөл атқарған:

  • 2023 жылы The Renaissance World Tour өнер жұлдызына 600 миллион доллар табыс әкелді.
  • 2024 жылы Бейонсе Cowboy Carter атты кантри-альбомын жарыққа шығарды, ол оған Ұлттық футбол лигасының Рождестволық матчының үзілісі кезінде өнер көрсетуге мүмкіндік берді.
  • 2025 жылы өткізген туры аста-төк ақшаға кеңелтті.

Әншінің байлығының көп бөлігін музыка саласы қалыптастырады, атап айтқанда, оның ән жазбаларына деген құқықтар мен әлемдік турлардан түскен кірістер.

2010 жылы ол өзінің музыкасын, концерттерін және деректі жобаларын шығарумен айналысатын Parkwood Entertainment компаниясын құрды. Сонымен қатар, Бейонсе SirDavisIvy Park виски бренді, Cécred шаш күтімі брендтеріне ие.

