Қаржы

5 қаңтардағы саудада доллар 5,5 теңгеге өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.01.2026 16:56 Фото: freepik
2026 жылғы 5 қаңтарда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндік сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың сараланған орташа бағамы 511,26 теңге болды, яғни бірден 5,53 теңгеге көтерілді.

Ресей рубліне сауда Ресейдегі мереке күндеріне байланысты жүргізілмеді.

Қытай юанінің бағамы таңғы саудада 73,17 теңге (+1,05) болды.

Валютаны айырбастау орындарында:

  • Долларды сатып алу/сату – 513,4–516,5 теңге;
  • Евро – 596,3–603,2 теңге;
  • Рубль – 6,16–6,37 теңге.

Сондай-ақ, әлемдік мұнай бағалары 5 қаңтардағы саудада төмендеді.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнай баррелінің бағасы 0,36 долларға төмендеп, 60,39 долларға жетті.

Нью-Йорк NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай баррелінің бағасы 0,43 долларға арзандап, 56,89 долларға түсті.

Таңертең Ұлттық банк долларды – 505,53 теңге, евроны – 593,44 теңге, рубльді – 6,34 теңге деңгейінде белгіледі.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
