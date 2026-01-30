Доллар 30 қаңтардағы саудада тағы арзандады
Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 501,02 теңге болды, бұл өткен күнге қарағанда тағы 2,02 теңгеге төмен.
Ресей рублі 6,64 теңгеге (+0,05) көтерілді.
Қытай юанінің күндік саудадағы бағамы 72,16 теңгені құрады (-0,37).
Ауыстыру пункттерінде долларды 501–503 теңгеден сатып/сатуға болады, еуро – 595,3–598,8 теңге, рубль – 6,51–6,63 теңге.
Әлемдік нарықта мұнай бағасы 30 қаңтарда төмендеді.
Мысалы, Brent мұнайының сәуір айына арналған фьючерстік келісімдерінің бағасы алдыңғы жабылуға қарағанда 1,06% төмендеп, баррель үшін 68,85 долларға жетті, ал WTI мұнайының наурыз айына арналған фьючерстері 1,13% төмендеп, баррель үшін 64,68 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 503,17 теңге, еуро – 600,89 теңге, рубль – 6,63 теңге деңгейінде белгіледі.