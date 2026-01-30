#Халық заңгері
Қаржы

Доллар 30 қаңтардағы саудада тағы арзандады

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 15:40 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылдың 30 қаңтарында сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндік сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 501,02 теңге болды, бұл өткен күнге қарағанда тағы 2,02 теңгеге төмен.

Ресей рублі 6,64 теңгеге (+0,05) көтерілді.

Қытай юанінің күндік саудадағы бағамы 72,16 теңгені құрады (-0,37).

Ауыстыру пункттерінде долларды 501–503 теңгеден сатып/сатуға болады, еуро – 595,3–598,8 теңге, рубль – 6,51–6,63 теңге.

Әлемдік нарықта мұнай бағасы 30 қаңтарда төмендеді.

Мысалы, Brent мұнайының сәуір айына арналған фьючерстік келісімдерінің бағасы алдыңғы жабылуға қарағанда 1,06% төмендеп, баррель үшін 68,85 долларға жетті, ал WTI мұнайының наурыз айына арналған фьючерстері 1,13% төмендеп, баррель үшін 64,68 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 503,17 теңге, еуро – 600,89 теңге, рубль – 6,63 теңге деңгейінде белгіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
