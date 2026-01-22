Доллар 22 қаңтардағы саудада тағы құлдырады
Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 505,71 теңге болып, тағы да 0,94 теңгеге төмендеді.
Ресей рублі 6,65 теңгеге (+0,15) көтерілді.
Қытай юанінің күндік саудадағы бағамы 72,62 теңге (-0,21) болды.
Айырбастау пункттерінде доллар 505,5–507,8 теңге аралығында сатып алынады/сатылады, еуро – 590,6–595 теңге, рубль – 6,50–6,63 теңге.
Әлемдік мұнай бағасы 22 қаңтардағы саудада әртүрлі бағытта өзгерді.
Лондонда орналасқан ICE (InterContinental Exchange Futures) биржасында Brent маркалы мұнай баррелі 0,5 долларға арзандап, 65,19 долларға жетті.
Нью-Йорктың NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай баррелі 0,01 долларға қымбаттап, 60,63 долларға бағаланды.
Таңертең Ұлттық банк доллардың бағамын 506,7 теңге, еуроны – 593,14 теңге, рубльді – 6,53 теңге деп бекітті.